Чоловік не спить протягом 60 років: який він має вигляд та як живе (фото)

В'єтнамець шокував, що не спав протягом 60 років після того, як пережив страшну лихоманку.

80-річний Тай Нгок розповів для YouTube Дрю Бінскі, що востаннє заплющив очі 1962 року.

Сім'я, друзі та сусіди Нгока кажуть, що ніколи не бачили, як чоловік спить, і попри те, що численні медичні працівники нібито перевіряли його стан, ніхто не зміг довести, що чоловік взагалі відпочивав.

Тай Нгок / Фото: скриншот з відео

Бінскі припустив, що однією з причин безсоння чоловіка може бути також посттравматичний стресовий розлад, спричинений війною, яка тривала від 1955 по 1975 рік.

Тим не менш Тай добре живе без сну. Він працює стільки годин, скільки зможе, посилаючись на "зелений чай та рисове вино" як на те, звідки він отримує більшу частину своєї енергії.

Заповнюючи свої дні роботою в полі, а потім знову працюючи над вином ночами, здається, що Нгок дуже продуктивний і знаходить гарне застосування своєму 24-годинному робочому дню.

Тай Нгок / Фото: скриншот з відео

Провівши ніч із Нгоком, ютубер виявив, що він лягає близько 4 ранку, щоб спробувати заснути, але ніколи не може.

Його родич додав: "Він завжди намагається, бо хоче спати, як нормальні люди, намагається заплющити очі, але не може заснути. Він думає головою, мозком".

Тай Нгок / Фото: скриншот з відео

Також Тай запевнив, що почувається добре і в нього ніколи не було галюцинацій.

Нагадаємо, тим часом американська стримерка Амурант спить у прямому ефірі та заробляє шалені гроші. Вона дозволяє глядачам підглядати за собою.

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