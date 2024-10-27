Чоловік не вживав алкоголь протягом 1000 днів: він не очікував таких наслідків

За його словами, відмова від алкоголю може мати більше переваг, ніж просто покращення фізичного здоров'я.

Американець, який ухвалив рішення відмовитися від алкоголю на 1000 днів, розповів про дивовижні речі, які він відкрив для себе на шляху до тверезості.

Про це пише LADbible.

Ютубер і тренер із самовдосконалення Кларк Кеглі регулярно ділиться мотиваційними відео на своєму каналі. Провівши 1000 днів – а це трохи більше ніж два з половиною роки – у тверезості, Кларк пояснив, що відчув цілу низку фізичних переваг, серед яких: кращий сон, більша ясність розуму і відсутність жахливого "почуття зависання".

Досвід Кларка не є унікальним, адже згідно з рекомендаціями медиків, збільшення енергії, покращення самопочуття вранці та економія грошей є короткостроковими перевагами скорочення вживання алкоголю або тверезості. Однак, щойно Кларк перейшов на більш пізні стадії тверезості, він почав відчувати більш дивовижні зміни у своєму житті.

Згідно з рекомендаціями NHS та Drinkaware, довгострокові переваги відмови від алкоголю містять зниження кров'яного тиску, рівня холестерину та гіпертонії, а також зменшення ризику розвитку раку та захворювань печінки.

Для Кларка найнесподіваніші зміни в його житті не були пов'язані з поліпшенням фізичного здоров'я, а зосередилися на тому, як він почувався.

Ютубер продовжив пояснювати, що після тверезості він почав відчувати, що у нього з'явилося більше вільного часу, і що він зміг заново відкрити для себе свої хобі, оскільки тепер все "стало більш приємним" для нього.

Кларк Кеглі / Фото: YouTube/clarkkegley

Він також додав, що вживання алкоголю зробило його більш "толерантним" до свого оточення, і що тверезість допомогла йому навчитися комфортно протистояти дискомфорту в житті.

Відмова від алкоголю також дозволила Кларку переоцінити свої життєві цілі. Контент-творець пояснив, що до 30 років він так і не завершив те, що хотів зробити у 18-річному віці.

"Я зміг переоцінити, що насправді має значення", - пояснив він.

Він також зазначив, що відчуває "заздрість" до себе колишнього і до людей, які вміють пити помірно, через "магічну харизму", яку деякі люди, здається, отримують після випивки.

"Я сумую за тим відчуттям, коли я п'ю дві чарки, так, я розлючений, що втратив цю здатність контролювати, але так легко бачити позитивні сторони речей, а не недоліки", - додав він. "Якщо ви збираєтеся порівнювати, вам потрібен весь контекст".

Нагадаємо, вчені назвали продукт, відмова від якого подовжить життя на 20 років. Дослідження американських науковців підтвердили вплив цукру на скорочення життя людини.

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