Чоловік несподівано знайшов зуб мамонта під час прогулянки (фото)

Мамонти / © pixabay.com

Реклама

У Німеччині житель Дюссельдорфа Рустам Вагнер під час прогулянки берегом річки Рейн натрапив на унікальну знахідку — корінний зуб мамонта.

Про це пише Bild.

Вагнер зізнався, що часто виходить на берег, коли рівень води у річці знижується, аби пошукати старовинні предмети. Цього разу удача виявилася особливою — він виявив рештку вагою близько 4 кг, якій щонайменше 15 тис. років.

Реклама

«Я одразу зрозумів, що це щось особливе. Спочатку я загуглив, який вигляд має зуб, потім поговорив із експертами», — розповів чоловік.

Раніше він знаходив у річці монети, цеглу, годинники, а також небезпечні предмети.

«Були і боєприпаси, що не розірвалися, з Другої світової. Тоді я одразу телефонував до поліції та пожежників. Але такий великий зуб мамонта це, звичайно, неймовірно», — розповів Вагнер.

Рустам Вагнер зі знайденим зубом мамонта / © Bild

Фахівці підтвердили унікальність знахідки.

Реклама

«Незвичайність знахідки у тому, що він так добре зберігся. Тільки в Рейнській області щорічно надходить близько шести повідомлень про подібні знахідки. Але часто вони вже пошкоджені, розсипаються. Цей зуб міг належати вовняному мамонту», — зазначив геоархеолог Філіп Шульте.

Наразі зуб передали на експертизу для точного визначення його віку. Не виключено, що після досліджень зубстане частиною музейної експозиції. Вчені припускають, що мамонт, якому він належав, мешкав у регіоні сучасного Дюссельдорфа.

Знайдений зуб мамонта / © Bild

Нагадаємо, український військовий Сергій під час облаштування позицій у Рівненській області знайшов у окопі зуби мамонта, яким понад 12 тис. років.

А в Полтавській області нещодавно краєзнавиця Наталія Погорелова знайшла бивень мамонта під час копання глини.