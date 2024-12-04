Чоловік несправедливо провів 21 день у в'язниці через помилку: що сталося (фото)

Аргентинець був несправедливо ув'язнений після того, як поліція прийняла 18 контейнерів тальку за кокаїн, і знадобилося три тижні, щоб визначити справжню природу речовини.

Про це пише Oddity Central.

На початку жовтня Максиміліано Акоста сів у автобус у місті Мендоса, що прямував до столиці країни Буенос-Айреса. Невдовзі автобус зупинили в Ла-Пасі для того, щоб команда жандармів провела рутинну перевірку.

Перевіривши багаж пасажирів, вони виявили у Акости 18 контейнерів з тальком і допитали його про це. Попри пояснення чоловіка, що контейнери насправді містили тальк для особистого використання, жандарми затримали його за підозрою у зберіганні наркотиків. Тести, проведені після арешту, нібито показали, що 18 контейнерів були наповнені кокаїном, і Максиміліано кинули за ґрати, навіть не попередивши його родину про його ситуацію.

"У результаті перевірки співробітники виявили, що громадянин перевозив у своїх речах контейнери з тальком для особистої гігієни", - йдеться в заяві жандармерії від 2 жовтня, додаючи, що під час операції було вилучено в цілому 2 кілограми і 444 грами кокаїну.

Це було настільки велике затримання, що навіть міністерка безпеки Аргентини Патрісія Буллріч написала про нього в соціальних мережах: "Чоловік намагався обійти контрольно-пропускний пункт у Мендосі, перевозячи понад 2 кг кокаїну, захованого в талькових контейнерах в автобусі міжміського сполучення. Але жандармерія швидко виявила його завдяки його нервозності та підозрілій поведінці".

Поліцейські переплутали тальк із кокаїном / Фото: Gendarmeria Nacional Argentina

Після протестів Максиміліано білий порошок відправили на експертизу до іншої лабораторії, але його кинули до в'язниці. Чоловік стверджує, що поліція навіть не потурбувалася повідомити його родині про арешт, а конфісковані речі були вкрадені, поки він перебував за ґратами.

Максиміліано затримали на 21 день, поки не прийшли результати другого тесту. Виявилося, що білий порошок був звичайним тальком, і його відпустили. Лише замість вибачень його висадили на сільську дорогу, і він змушений був звертатися до автомобілістів із закликом повернутися додому. Що стосується жандармерії, то її представник заявив ЗМІ, що затримання Акости було чистою помилкою.

Щодо того, чому Акоста подорожував із 18 контейнерами тальку, його мама розповіла аргентинським ЗМІ, що у нього настали важкі часи, і він купив контейнери, щоб перепродати їх у столиці.

Нагадаємо, туристу загрожує в'язниця в Дубаї через смайлик у SMS. Стало відомо, що і кому він надіслав.

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