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Чоловік несвідомо купив історичний документ за $4 та продав його за понад $7 000 000: що це було

Чоловік несвідомо купив історичний документ за $4 та продав його за понад $7 000 000: що це було

Декларація незалежності США / Фото: Getty Images

Документ був захований за картиною.

Щасливий покупець, який мимоволі придбав оригінал Декларації незалежності США менш ніж за п'ять доларів, став на мільйони доларів багатшим.

Про це пише Unilad.

Наприкінці 1980-х років на звичайному блошиному ринку в Пенсильванії був захований бездоганний першодрук життєво важливого документа США, який ще треба було знайти.

Минуло декілька років, і на нього випадково натрапив колекціонер, який придбав "похмуру картину", бо йому просто сподобалася рамка.

Невідомий покупець заплатив лише 4 долари і лише згодом виявив, що документ, один з 25 з оригінальної партії Декларацій, надрукованих 1776 року, був знайдений за картиною, коли він пішов розбирати раму.

Звернувшись до експертів з цього питання, він виставив копію на аукціон 1991 року, де вона коштувала 2,2 мільйона доларів, що еквівалентно приблизно 5 мільйонам доларів на сьогодні.

Історичний артефакт знову з'явився на аукціоні через кілька років, 2000-го, де він набув ще більшої цінності і був проданий за 7,4 мільйона доларів.

Декларація незалежності США / © Getty Images
Декларація незалежності США / Фото: Getty Images

Девід Редден, керівник відділу книг і рукописів Sotheby's, Нью-Йорк, розповів The New York Times, що документ продали за такі великі гроші, тому що це був "невимовно свіжий примірник".

"Той факт, що він був на підрамнику, зберіг його", - додав він, зазначивши, що це була одна з семи копій без підрамника, що й підвищило вартість.

Редден описав картину, яка привернула увагу покупця, як "похмуру темну сільську сцену з підписом, який він не зміг розгледіти".

Згодом з'ясувалося, що покупець викинув картину і навіть раму, яку хотів спочатку.

"Але він зберіг декларацію, яку знайшов за картиною", - продовжив він. "Вона була згорнута, розміром з діловий конверт. Він подумав, що це може бути друк початку 19-го століття, і його варто зберігати як цікавинку".

Однак, власник декларації був змушений вивчити її докладніше, коли його друг "з ентузіазмом" зацікавився нею.

"Тоді він зателефонував нам", - додав Селбі Кіффер, фахівець з американського друку Sotheby's.

Кіффер також прокоментував стан артефакту, зазначивши, що "дуже добре", що він зберігався всередині картини.

"Не було абсолютно жодної реставрації, жодного ремонту. Вона була без рами і без підложки", - продовжив він, зазначивши, що копії без підложки мають більшу цінність.

Очевидно, чорнило також було вологим, коли його складали.

Кіффер сказав: "Найперший рядок – "У Конгресі, 4 липня 1776 року" - з'являється на нижньому полі на звороті, як слабкий офсетний або тіньовий друк, що є ще одним доказом терміновості, яку відчували Джон Данлап, друкар, та інші, розповсюджуючи цей документ".

Нагадаємо, жінка купила вінтажний посуд за копійки, а він виявився справжнім скарбом. Американка поділилася історією про несподівану знахідку.

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