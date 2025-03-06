Чоловік несвідомо купив історичний документ за $4 та продав його за понад $7 000 000: що це було

Щасливий покупець, який мимоволі придбав оригінал Декларації незалежності США менш ніж за п'ять доларів, став на мільйони доларів багатшим.

Про це пише Unilad.

Наприкінці 1980-х років на звичайному блошиному ринку в Пенсильванії був захований бездоганний першодрук життєво важливого документа США, який ще треба було знайти.

Минуло декілька років, і на нього випадково натрапив колекціонер, який придбав "похмуру картину", бо йому просто сподобалася рамка.

Невідомий покупець заплатив лише 4 долари і лише згодом виявив, що документ, один з 25 з оригінальної партії Декларацій, надрукованих 1776 року, був знайдений за картиною, коли він пішов розбирати раму.

Звернувшись до експертів з цього питання, він виставив копію на аукціон 1991 року, де вона коштувала 2,2 мільйона доларів, що еквівалентно приблизно 5 мільйонам доларів на сьогодні.

Історичний артефакт знову з'явився на аукціоні через кілька років, 2000-го, де він набув ще більшої цінності і був проданий за 7,4 мільйона доларів.

Декларація незалежності США / Фото: Getty Images

Девід Редден, керівник відділу книг і рукописів Sotheby's, Нью-Йорк, розповів The New York Times, що документ продали за такі великі гроші, тому що це був "невимовно свіжий примірник".

"Той факт, що він був на підрамнику, зберіг його", - додав він, зазначивши, що це була одна з семи копій без підрамника, що й підвищило вартість.

Редден описав картину, яка привернула увагу покупця, як "похмуру темну сільську сцену з підписом, який він не зміг розгледіти".

Згодом з'ясувалося, що покупець викинув картину і навіть раму, яку хотів спочатку.

"Але він зберіг декларацію, яку знайшов за картиною", - продовжив він. "Вона була згорнута, розміром з діловий конверт. Він подумав, що це може бути друк початку 19-го століття, і його варто зберігати як цікавинку".

Однак, власник декларації був змушений вивчити її докладніше, коли його друг "з ентузіазмом" зацікавився нею.

"Тоді він зателефонував нам", - додав Селбі Кіффер, фахівець з американського друку Sotheby's.

Кіффер також прокоментував стан артефакту, зазначивши, що "дуже добре", що він зберігався всередині картини.

"Не було абсолютно жодної реставрації, жодного ремонту. Вона була без рами і без підложки", - продовжив він, зазначивши, що копії без підложки мають більшу цінність.

Очевидно, чорнило також було вологим, коли його складали.

Кіффер сказав: "Найперший рядок – "У Конгресі, 4 липня 1776 року" - з'являється на нижньому полі на звороті, як слабкий офсетний або тіньовий друк, що є ще одним доказом терміновості, яку відчували Джон Данлап, друкар, та інші, розповсюджуючи цей документ".

Нагадаємо, жінка купила вінтажний посуд за копійки, а він виявився справжнім скарбом. Американка поділилася історією про несподівану знахідку.

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