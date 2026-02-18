Чоловік обійняв власного собаку, а тепер йому загрожує покарання: в чому причина

Собака / © pexels.com

Поліція графства Девон (Велика Британія) зафіксувала випадок порушення правил дорожнього руху за допомогою системи відеоспостереження з елементами штучного інтелекту. Камера зняла водія, який під час керування транспортним засобом тримав на руках собаку.

Про це повідомляє «The Independent».

Інцидент стався на одній з автодоріг у місті Барнстейпл. Для моніторингу дотримання правил дорожнього руху місцева поліція використовує мобільні камери зі штучним інтелектом. Зазвичай це обладнання застосовується для виявлення водіїв, які користуються мобільними телефонами під час руху або не пристебнуті пасками безпеки.

Однак цього разу система зафіксувала інший тип порушення. На отриманому знімку видно, що водій керує автомобілем однією рукою, оскільки іншою утримує собаку, що сидить у нього на колінах.

Водій обіймає собаку / © Фото з відкритих джерел

Пресслужба поліції Девону та Корнуоллу повідомила, що зареєстрованому власнику автомобіля надіслано повідомлення про намір притягнути його до відповідальності. Дії водія кваліфікують як неналежне керування транспортним засобом, оскільки він не мав повного контролю над автомобілем.

Правоохоронці опублікували фотодоказ у соціальних мережах, наголосивши на ризиках таких дій.

У поліції зазначили, що перебування незакріпленої тварини на руках у водія створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Тварина може поводитися непередбачувано або заблокувати органи керування автомобілем.

Правоохоронці нагадали водіям про необхідність дотримання правил перевезення домашніх тварин. Згідно з рекомендаціями, собаки та інші улюбленці повинні бути надійно зафіксовані на задньому сидінні за допомогою спеціальних ременів безпеки або перебувати у переносках, щоб не відволікати водія та не травмуватися у разі екстреного гальмування.

Нагадаємо, в австрійському місті Енс домашній собака, злякавшись вибуху петарди, втік з подвір’я та спровокував масштабну рятувальну операцію. Тварина понад чотири години бігла через місто, перетнула міст через Дунай і вибігла на федеральну трасу в напрямку Лінца, подолавши близько 12 кілометрів.

Через небезпеку поліція була змушена обмежити рух транспорту. Зрештою собаку впіймали в Маутгаузені та повернули власниці.