Чоловік облаштував таємну квартиру в торговому центрі та жив там роками – фото

Чоловік створив секретну квартиру у торговому центрі після того, як його виселили з квартири ті самі забудовники, які звели ТЦ.

Про це пише dailystar.co.uk.

Майклу Таунсенду потрібно було швидко знайти місце для життя після того, як розробники дали йому наказ про виселення.

Його натхнення прийшло у вигляді радіореклами ТЦ в його місті, в якому йшлося про те, як було б чудово, якби люди могли жити в торговому центрі.

Майкл вперше побачив простір, що не використовується, під Providence Place Mall в Род-Айленді, США, під час своєї щоденної пробіжки 1999 року.

Підозрюючи, що всередині може бути прихований простір, він придивився ближче і натрапив на кімнату, яка мала такий вигляд, ніби існує лише завдяки формуванню навколо неї спеціально спроєктованих зон.

У наступні місяці історичний будинок Таунсенда у млиновому районі опинився під загрозою знесення з боку тих самих забудовників, які відповідали за створення торговельного центру.

Він вирішив, що настав час влаштувати секретний будинок у просторі, який він бачив у торговому центрі.

Таунсенд знову відвідав знайдену ним кімнату і виявив, що вона не використовується, тому вирішив подивитися, чи зможуть він і його друзі жити в торговому центрі.

Він сказав: "Новий план не в тому, щоб просто жити в торговому центрі всього тиждень, а тепер просто жити в торговому центрі".

Квартира площею 69,6 метра квадратних була збудована 2003 року. Вона була обставлена диваном та ігровою приставкою. Проте вони не мали водопроводу, тому чоловікам доводилося користуватися громадськими туалетами центру.

Чоловік облаштував квартиру в ТЦ / Фото: Youtube/Be Amazed

Згідно з NBC News, Таунсенд та його товариші також побудували стіну зі шлакоблоків та підсобні двері, щоб приховати її.

Вони прожили там чотири роки, перш ніж план почав руйнуватися, і охорона виявила секретні розкопки.

Чоловік облаштував квартиру в ТЦ / Фото: Youtube/Be Amazed

Якось компанія, яка поклялася нікому не говорити про квартиру, виявила, що їхні службові двері вибиті, а їх PlayStation, альбом із малюнками та фото зникли.

У відповідь вони вжили додаткових запобіжних заходів, зокрема використовували квартиру лише вночі. Але охоронці стежили за приміщенням

І одного дня Таунсенда спіймали та звинуватили у незаконному проникненні. Він наполягав на тому, що "всі зусилля були зі співчуття, щоб краще зрозуміти торговий центр та життя покупця".

Суддя дав йому випробувальний термін, але довічно заборонив відвідувати торговий центр.

Через роки Таунсенд, який досі живе у цьому районі, сказав: "Я справді хотів би повернутися".

Нагадаємо, одержимий еротикою батько зробив вдома музей сексу із 10 000 старовинних іграшок та ляльок. Він хоче відкрити його для відвідувачів.

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