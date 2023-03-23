Чоловік обрав найгіршу світлину дружини і зробив чимале тату: вона була розлючена (фото)

Чоловік зробив татуювання найгіршої фотографії своєї дружини.

Австралієць Джаррод Гроув обрав для нового малюнка на тілі знімок, де Теган корчить смішну гримасу.

Про це пише ladbible.com.

На створення татуювання пішло вісім годин.

Фото: ladbible.com

"Вона ненавидить цю світлину, але мені вона подобається. Вона найсмішніша людина, яку я знаю, і цей вираз обличчя робить мене щасливим, бо це просто вона. І факт того, що вона так ненавиділа фотографію, змусив мене зробити татуювання", - сказав він.

Втім, Джаррод замислився, чи не зайшов він надто далеко, коли його кохана розлютилася і розплакалася, побачивши це.

"Мені не терпілося повернутися додому і побачити реакцію Теган. Вона плакала. Але потім вона багато сміялася. Потім знову трохи поплакала і знову почала сміятися. А потім вона почала гуглити видалення татуювань лазером. Я знав, що це піде одним із двох шляхів: або ми сміятимемося разом, або я ніколи більше не побачу цю дівчину", - поділився він.

Фото: ladbible.com

Гроув додав, що йому пощастило, що в обраниці гарне почуття гумору. Чоловік тішиться, що обличчя його дружини назавжди прикрасить його ногу.

Втім, деякі люди вже запитують, що він робитиме, якщо вони розлучаться.

"Наші стосунки настільки тісні, що цього не станеться. Ми весь час сміємося. Вона моя споріднена душа, і нічого не зміниться, поки ми сміємося", - заявив він.

Нагадаємо, фанат Діснея відвідав усі 12 парків у світі за 12 днів. Як йому це вдалося.

Читайте також: