Чоловік образився на дружину, яка приховала 50 тисяч доларів на секретному рахунку в банку

Чоловік розповів, що образився на свою дружину через її секрет.

Про це пише nypost.com.

Так, нещодавно він дізнався, що кохана, з якою він прожив 20 років у шлюбі, має банківський рахунок у її рідній країні, на якому заощадження становлять близько 50 000 доларів.

За його словами, гроші були отримані як спадщина після того, як її батьки померли.

"Вона наполягає, що хоче використовувати їх на святах, якими ми зможемо разом насолодитися в майбутньому, але я не можу не почуватися ніяково, тому що це так довго трималося в секреті. Вона ніколи не обговорювала зі мною свої плани щодо грошей і тому, наскільки мені відомо, я не маю доступу до грошей, якщо з нею раптом трапиться щось жахливе", - поділився він.

Чоловік додав, що їхній бюджет завжди був спільним, тому він почувається зрадженим.

Нагадаємо, жінка віддала своєму фальшивому бойфренду 80 000 доларів. Як він її надурив.

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