Чоловік одночасно працював на 5 державних посадах: нічого не робив, але отримав 21 мільйон гривень

Чоловік одночасно працював на 5 роботах / © Credits

Реклама

У Великій Британії Кашим Чоудхурі понад три з половиною роки працював одночасно в кількох урядових відомствах та отримував різні зарплати. Після викриття йому загрожує покарання за шахрайство.

Про це пише dailymail.com.

Реклама

Чоловік заробив майже 350 000 фунтів стерлінгів

Чоловік обіймав аж вісім посад у державній службі, які частково дублювали одна одну. Він ніколи не мав менше двох посад на повний робочий день одночасно, іноді — три, а на піку шахрайства у нього було п’ять різних керівників: у Міністерстві навколишнього середовища, продовольства та сільських справ (Defra); Агентстві з питань медичної безпеки Великої Британії; Міністерстві бізнесу та торгівлі; Агентстві з харчових стандартів та Міністерстві внутрішніх справ.

Реклама

56-річний Чоудхурі отримав 349 378,81 фунтів стерлінгів (21 мільйон 374 тисячі гривень) за те, що фактично нічого не робив. Проте він просив усіх повірити, що з його боку не було злочинного наміру, що він «не міг ясно мислити», коли вводив керівництво в оману щодо свого статусу зайнятості.

Чоловіка визнали винним за дев’ятьма пунктами звинувачення у шахрайстві, зокрема у наданні неправдивих відомостей та отриманні нечесної вигоди.

Що вигадав чоловік

Його шахрайська діяльність почалася після Covid, коли він почав працювати з дому та часто ходив на лікарняні.

Був момент момент, коли його одночасно найняли п’ять департаментів, Чоудхурі мав за контрактом працювати 183 години на тиждень — це більше, ніж загальна кількість годин у семи днях, навіть якщо, як зазначив прокурор, «він зовсім не спав і працював цілодобово кожен день тижня, включаючи вихідні».

Реклама

Водночас керівники були невдоволеними роботою чоловіка, проте не звільняли його через бюрократію. Кашим Чоудхурі навіть був «керівником програми у сфері громадського здоров'я». Шахрайська схема стала можливою через дистанційну роботу з дому: навіть під час відеозв’язку чоловік не вмикав камеру та часто скаржився на самопочуття. Частина колег його жаліла, чим він і користувався.

Наразі після розкриття афери його чекає покарання.

Новини партнерів