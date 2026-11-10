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Чоловік одночасно працював на 5 державних посадах: нічого не робив, але отримав 21 мільйон гривень
Чоловік одночасно працював на 5 деражавних посадах, проте він нібито нічого не робив та тільки отримував зарплату.
У Великій Британії Кашим Чоудхурі понад три з половиною роки працював одночасно в кількох урядових відомствах та отримував різні зарплати. Після викриття йому загрожує покарання за шахрайство.
Про це пише dailymail.com.
Чоловік заробив майже 350 000 фунтів стерлінгів
Чоловік обіймав аж вісім посад у державній службі, які частково дублювали одна одну. Він ніколи не мав менше двох посад на повний робочий день одночасно, іноді — три, а на піку шахрайства у нього було п’ять різних керівників: у Міністерстві навколишнього середовища, продовольства та сільських справ (Defra); Агентстві з питань медичної безпеки Великої Британії; Міністерстві бізнесу та торгівлі; Агентстві з харчових стандартів та Міністерстві внутрішніх справ.
56-річний Чоудхурі отримав 349 378,81 фунтів стерлінгів (21 мільйон 374 тисячі гривень) за те, що фактично нічого не робив. Проте він просив усіх повірити, що з його боку не було злочинного наміру, що він «не міг ясно мислити», коли вводив керівництво в оману щодо свого статусу зайнятості.
Чоловіка визнали винним за дев’ятьма пунктами звинувачення у шахрайстві, зокрема у наданні неправдивих відомостей та отриманні нечесної вигоди.
Що вигадав чоловік
Його шахрайська діяльність почалася після Covid, коли він почав працювати з дому та часто ходив на лікарняні.
Був момент момент, коли його одночасно найняли п’ять департаментів, Чоудхурі мав за контрактом працювати 183 години на тиждень — це більше, ніж загальна кількість годин у семи днях, навіть якщо, як зазначив прокурор, «він зовсім не спав і працював цілодобово кожен день тижня, включаючи вихідні».
Водночас керівники були невдоволеними роботою чоловіка, проте не звільняли його через бюрократію. Кашим Чоудхурі навіть був «керівником програми у сфері громадського здоров'я». Шахрайська схема стала можливою через дистанційну роботу з дому: навіть під час відеозв’язку чоловік не вмикав камеру та часто скаржився на самопочуття. Частина колег його жаліла, чим він і користувався.
Наразі після розкриття афери його чекає покарання.