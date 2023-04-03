Чоловік одружився на своїй сестрі: після весілля пара дізналась жахливу родинну таємницю

Чоловік стверджує, що його мати ніколи не говорила йому про батька.

29-річний чоловік, якого виховувала лише мати, після її смерті дізнався, що він одружений на своїй зведеній сестрі. Жінка весь час приховувала, хто є його батьком.

Про це пише mirror.co.uk

Чоловік розповів, що мати виховувала його самостійно, оскільки її коханий відмовився від жінки та сина. Єдине, що він чув про батька, це те, що той був "високим с**им сином".

29-річний британець зазначає, що у нього було гарне дитинство, оскільки його мати працювала лікарем, а ростити його їй допомагала бабуся.

Коли чоловікові було 24 роки, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пара закохалася та вирішила одружитись. Проте в той період у родині чоловіка сталось горе - через онкологічне захворювання померла його мати.

Після смерті близької людини чоловік вирішив навести лад у будинку померлої. Там він знайшов старий фотоальбом. На одній зі світлин він впізнав свого тестя - батька дружини.

"Шокований і приголомшений, я підійшов з цим до дружини, і вона сказала, що ми повинні поговорити про це з її батьком. Ми пішли до нього, і він розповів нам про те, як зустрічався з дівчиною в коледжі, вона завагітніла, не витримала і зникла в іншій частині міста", - каже чоловік.

Після того, як пара зрозуміла, що вони близькі родичі, чоловік і жінка вирішили поки не планувати дітей. Проте розлучатися закохані не планують.

Нагадаємо, жінка задля розваги зробила тест ДНК та виявила, що у її дідуся є ще одна родина, яку він приховував 45 років.

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