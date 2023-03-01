Чоловік одружився одразу з чотирма жінками: як вони живуть всі разом (фото)

У США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррісон одружився з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей.

Про це пише mirror.co.uk.

Абель Моррісон та його чотири дружини віряни фундаменталістської громади мормонів, яка була заснована в 1977 році, щоб дозволити своїм членам вільно сповідувати свою релігію, яка включає в себе полігамний шлюб. Мормонський фундаменталізм є відгалуженням Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (Церква СПД). Мормони-фундаменталісти живуть за принципами і практиками, яких більше не дотримується Церква СПС, зокрема, вони вважають, що багатоженство допоможе їм досягти найвищого рівня небес.

Фото: mirror.co.uk

Наймолодша дружина Абеля 22-річна Менна Барлоу Моррісон розповідає, що вона добровільно погодилась одружитись з чоловіком. У квітні 2022 року в них народився син. Жінка сама виростала у полігамній родині, у її батька було три дружини та 40 дітей.

Тепер Менна мешкає з Абелем Моррісоном, його іншими дружинами Сьюзі, Бет і Мариною та їхніми 15 дітьми. Жінка каже, що через свою полігамну родину вона стикається з нерозумінням суспільства, хоча визнає, що проблеми в родині існують, оскільки дружинам складно ділити свого чоловіка.

Фото: mirror.co.uk

"Найбільший виклик - найочевидніший: ділити свого чоловіка. Важко усвідомлювати, що ти не єдина жінка в його житті. Життя, безумовно, було б легшим, якби не було сестер-дружин, але я знаю, що саме цього вимагає Небесний Отець", - каже Менна.

Менна закликає інших людей бути толерантними до її родини. Вона зазначає, що через свій шлюб втратила багато друзів.

"Хотілося б, щоб більше людей розуміли, що ми самі обираємо такий спосіб життя, і ми щасливі. Ми намагаємося долати свої людські труднощі, вчимося ділитися і маємо багато дітей. Кожен багатодітний шлюб у наших публічних фундаменталістських колах укладається за обопільною згодою", - каже жінка.

Нагадаємо, жінка Джорджі Мітчелл розповіла шокувальну історію, яку їй переповіли візажисти. Перед весіллям наречена застала в туалеті свого майбутнього чоловіка, якого мама годувала грудьми.

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