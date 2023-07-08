Чоловік одружився одразу зі шістьома жінками: він розповів, як живе його родина (фото)

У Бразилії чоловік одружився одразу із шістьома дружинами та стверджує, що головне у стосунках - це повага, а не кількість партнерів. Він також хоче, щоб полігамію врешті узаконили.

Про це пише dailystar.co.uk.

Артур О Урсо є відомим блогером, який має велику кількість підписників в Instagram. Він стверджує, що зараз одружений із шістьома жінками та дуже добре себе почуває у таких стосунках.

Блогер з Параїби відкрито розповідає про шістьох дружин, з якими він живе. За його словами, він навіть отримує запити від громадськості з проханням порадити, як говорити про полігамію зі своїми партнерами. Він стверджує, що зараз люди все частіше цікавляться полігамними стосунками.

Артур та його дружини / Фото: dailystar.co.uk

"Вони завжди приходять до мене з питаннями - як жінки, так і чоловіки. Вони не знають, як сказати один одному, що вони полігамні, і хочуть мати стосунки з іншими людьми", - каже Артур.

Інфлюенсер зазначив, що важливо бути обережним у підході до цієї теми, щоб не викликати проблем у стосунках.

"Зберігати спокій, ретельно пояснювати і проявляти повагу - це найважливіші моменти", - додав він.

Для Артура, за його словами, ключовим є те, що ваш партнер не може заборонити вам жити так, як ви хочете. Він також не може дочекатися, коли полігамія стане законною в Бразилії.

Артур пояснив: "Немає нічого, що забороняє її, але також немає закону, який би її визначав. Я думаю, що в цьому корінь багатьох упереджень. Людям потрібно зробити цю тему загальною і говорити про неї обережно і ввічливо, чи то з партнерами, чи то з друзями, чи то з незнайомцями. Тут немає ніякої таємниці".

Нагадаємо, у Зімбабве місцевий 66-річний житель Мішек Ньяндоро має 16 дружин і 151 дитину.

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