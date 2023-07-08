Чоловік одружився одразу зі шістьома жінками: він розповів, як живе його родина (фото)

Чоловік каже, що все більше людей цікавляться полігамією.
У Бразилії чоловік одружився одразу із шістьома дружинами та стверджує, що головне у стосунках - це повага, а не кількість партнерів. Він також хоче, щоб полігамію врешті узаконили.
Про це пише dailystar.co.uk.
Артур О Урсо є відомим блогером, який має велику кількість підписників в Instagram. Він стверджує, що зараз одружений із шістьома жінками та дуже добре себе почуває у таких стосунках.
Блогер з Параїби відкрито розповідає про шістьох дружин, з якими він живе. За його словами, він навіть отримує запити від громадськості з проханням порадити, як говорити про полігамію зі своїми партнерами. Він стверджує, що зараз люди все частіше цікавляться полігамними стосунками.
"Вони завжди приходять до мене з питаннями - як жінки, так і чоловіки. Вони не знають, як сказати один одному, що вони полігамні, і хочуть мати стосунки з іншими людьми", - каже Артур.
Інфлюенсер зазначив, що важливо бути обережним у підході до цієї теми, щоб не викликати проблем у стосунках.
"Зберігати спокій, ретельно пояснювати і проявляти повагу - це найважливіші моменти", - додав він.
Для Артура, за його словами, ключовим є те, що ваш партнер не може заборонити вам жити так, як ви хочете. Він також не може дочекатися, коли полігамія стане законною в Бразилії.
Артур пояснив: "Немає нічого, що забороняє її, але також немає закону, який би її визначав. Я думаю, що в цьому корінь багатьох упереджень. Людям потрібно зробити цю тему загальною і говорити про неї обережно і ввічливо, чи то з партнерами, чи то з друзями, чи то з незнайомцями. Тут немає ніякої таємниці".
Нагадаємо, у Зімбабве місцевий 66-річний житель Мішек Ньяндоро має 16 дружин і 151 дитину.
Читайте також:
- Без сліду бруду: як швидко почистити літнє взуття з тканини
- Подружжя схудло на 108 кг на двох та ошелешило невпізнанним виглядом: фото до і після
- Не всі про це задумувалися: чому вода має таку назву