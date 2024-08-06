Чоловік одружився з молодшою на 20 років нянею: історія кохання та критика старшого сина

Підліток жорстоко накинувся на свою няню за те, що вона закрутила роман із його батьком, який на 20 років старший.

Про йдеться у шоу Love Don't Judge.

32-річна Крістл закохалася у свого боса Бена, попри 20-річну різницю у віці, після того, як погодилася на роботу з нагляду за будинком та дітьми, поки він працював.

Все почалося не так гладко, Крістл спочатку називала свого нинішнього чоловіка грубим і неосвіченим. Насправді вона стверджує, що шукала іншу роботу, перш ніж вони зійшлися.

"Якось я прийшла нафарбована і з укладанням і він не міг відірвати від мене очей", – пригадала Крістл. "Думаю, тоді він закохався в мене". Пізніше няня відповіла взаємністю, побачивши, як 52-річний Бен грається з її трирічним сином. "Думаю, саме це допомогло мені закохатися, тому що він був таким хорошим батьком. Наша різниця у віці становить 20 років, і моя сім'я та друзі вважали мене божевільною. Вони казали: "Цей чоловік на 20 років старший тебе, у нього троє дітей! Про що ти думаєш?".

Крістл та Бен / Фото: instagram.com/krystlekayture

Бен і Крістл вирішили спробувати і в результаті одружилися у грудні 2022 року.

Крістл та Бен / Фото: instagram.com/krystlekayture

Але його син Сел неохоче підняв тост за свою няню, яка стала мачухою, після того, як на роботі у них почався нетрадиційний роман. Хлопець, як і раніше, скептично ставиться до шлюбу і не боїться говорити людям, що він насправді думає про свого нового члена сім'ї.

Він сказав: "Коли я вперше дізнався, що мій батько і Крістл зустрічаються, я безперечно був здивований. Різниця у віці привертає багато уваги. Крістл любить увагу".

Крістл та Бен із дітьми / Фото: instagram.com/krystlekayture

Відверті коментарі Села спонукали сотні глядачів зібратися в розділі коментарів, і багато хто поділяв його ворожість до Крістл. "Мені подобається, що Сел бачить стосунки такими, якими вони є, і не боїться говорити про це", — написав один чоловік. Інший погодився, прокоментувавши: "Я люблю Села, він тримається на 100%. Він бачить наскрізь свого батька і свою так звану мачуху!". Третій додав: "Це завжди смішно, але трохи сумно, коли діти розумніші, ніж батьки, лол".

Але Крістл каже, що ігнорує огидні звинувачення в тому, що вона є "мисливицею за грошима", оскільки вони "не відповідають дійсності". "Нас часто засуджують у соціальних мережах", - сказала вона. "TikTok — безперечно найгірший варіант... Ми просто ігноруємо його, бо знаємо правду... Зрештою, ці люди навіть не знають нас".

Крістл / Фото: instagram.com/krystlekayture

Зі свого боку, 52-річний Бен зізнався, що зустрічався з декількома жінками до Крістл, і його діти були "дуже засмучені", коли дізналися, що він зустрічається з їхньою "найкращою подружкою" та нянькою. Коли нью-йоркський батько почав зустрічатися з Крістл, його діти думали, що вона просто чергова дівчина, але між парою швидко все стало серйозно.

"Ми отримуємо багато коментарів про те, що люди думають, що я був одружений, а вона була нянею, яка відбила мене у колишньої дружини", - сказав Бен. Після чого Крістл пояснила, що коли вона зустріла Бена у віці 23 років, він вже був 10 років розлучений.

Крістл та Бен / Фото: instagram.com/krystlekayture

Нагадаємо, молода жінка зустрічається із сімома пенсіонерами одночасно. Вона відверто поділилася історією свого бурхливого особистого життя.

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