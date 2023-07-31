Чоловік одружився з обома близнючками: історія їхніх стосунків (фото)

Незвичайне тріо, близнючки та їхній коханий, схоже, нарешті офіційно одружилися.

У своєму Instagram 35-річні Анна та Люсі ДеСінк оприлюднили світлину, де постали у білих весільних сукнях, а їхній обранець Бен Бірн – у чорному костюмі.

Анна та Люсі ДеСінк з Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Якщо ж пара залишила інтригу, то у коментарях юзери вже взялися вітати новоспечених молодят: "Вітаю, леді", "Вітаю! Бажаю вам усього кохання та щастя у світі. Будьмо", "Щасливого подружнього життя".

Цілком ймовірно, що закохані, які заручені від 2021 року, виїхали за кордон, аби офіційно оформити шлюб. У рідній Австралії вони не могли цього зробити через закон про полігамію.

Анна та Люсі ДеСінк з Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Анна та Люсі почали зустрічатися з Беном 11 років тому після того, як познайомилися з ним на Facebook. Бірн, який також є близнюком, листувався з жінками окремо і говорив з ними обома близько шести місяців. Коли жінки закохалися у Бена, вони вирішили, що мають зустрічатися з ним удвох.

"Спілкування з хлопцем для нас означає, що ми весь час разом. Різні бойфренди просто не спрацювали, вони просто хотіли розлучити нас. У цих стосунках немає ревнощів. Якщо Бен поцілує Анну, він одразу поцілує мене. Якщо він щось робить з однією у спальні, він має зробити це й з іншою", — передає слова Люсі ladbible.com.

Анна та Люсі ДеСінк з Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Дівчата не лише мають одного чоловіка, а й сплять в одному ліжку, їдять ту саму їжу, разом приймають душ і навіть "ходять до туалету в один і той же час". Вони носять однаковий одяг і навіть зробили ту саму пластичну операцію, щоб мінімізувати різницю між ними.

"Ми просто думаємо, що ми одна людина", - сказали вони.

Анна та Люсі ДеСінк з Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Раніше цього року сестри розповіли, що одночасно намагалися завагітніти.

"Ми хочемо випробувати усе разом. Ми не можемо жити одна без одної. Якщо це можливо, ми хотіли б завагітніти разом. Зрештою це те, як ми обираємо наше життя, і ми щасливі від цього".

Анна та Люсі ДеСінк з Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Коли їх запитали, чи відчув Бен тиск через спробу запліднити обох жінок одночасно, вони відповіли, що це просто означає подвоїти любов до нього: "Він розуміє, що ми маємо бути однаковими, нам потрібно робити все разом 24/7. Він нас цілком розуміє. Ми знайшли все. Ми такі вдячні, що знайшли Бена".

Нагадаємо, коханий жінки, яка знайшла рідкісну перлину в молюску, зробив з неї обручку та освідчився. Пара готується до весілля.

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