Чоловік одружився з трьома жінками: як сім’я живе та долає ревнощі (фото)

Поліаморний чоловік розповів, як він долає непорозуміння зі своїми трьома дружинами.

Про це пише The Sun.

Джером Ганн шокував людей, поділившись зі світом своїми суперечливими стосунками. У 34-річного чоловіка троє партнерок і двоє дітей, але Джером клянеться, що це дуже весело, плюс вони отримують чотири прибутки в одній родині.

Блогер з Алабами, США, зустрів свою першу дружину Джаз, якій зараз 25 років, 2016-го, а через три роки вони одружилися.

Але незабаром пара вирішила відкрити свій шлюб і знайшла 22-річну Діджу на Facebook майже через рік після того, як вони вирішили стати поліаморними.

"Остання жінка, додана в сім'ю – це людина, яка ухвалює рішення про додавання ще однієї жінки", - сказав Джером What's The Jam. Але ми всі сядемо і прийдемо до взаємної згоди".

Якось Діджа та Джаз вирішили, що хочуть поповнити фонд: "Ми шукали та зустрічалися майже рік і знайшли 23-річну Жасмін".

Джером із дружинами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Однак Джером визнає, що зустрічатися з декількома людьми одночасно може бути непросто, особливо коли вони завжди разом і сплять в одному ліжку.

Як і в будь-яких стосунках, можуть виникнути розбіжності – але четвірка знайшла особливий спосіб боротьби з ворожістю.

Джером сказав: "Все не сонячне світло і не веселка. Бувають моменти, коли ми не згодні. Це був би єдиний мінус, про який я міг подумати, але в будь-яких стосунках чи житті бувають розбіжності. Ми вирішуємо наші розбіжності, створюючи "енергетичне коло". Енергетичне коло — це місце, де ми збираємося разом і утворюємо коло, де обговорюємо наші почуття і вирішуємо будь-які проблеми, що виникають у нас. Ще один мінус полягає в тому, що нам довелося придбати ліжко, виготовлене за індивідуальним замовленням, тому що ми всі не могли поміститися в одне звичайне велике. Ми всі спимо в одному ліжку, в одній кімнаті. Сексуальне життя приголомшливе! Ми всі близькі одне з одним, але іноді це може бути віч-на-віч, або, можливо, двоє на одного, або всі разом. Це залежить від наявності можливості".

Джером із дружинами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Хоча четвірка більш ніж задоволена своїми унікальними стосунками, їм доводиться давати собі раду з критикою з боку близьких.

Джером сказав: "Нам весь час кажуть, що ми не маємо так жити. Але це лише примушує нас хотіти цього ще більше. Публіка також іноді дивиться на нас косо, тому що вона не звикла бачити чоловіка з декількома дружинами, котрі ладнають і щасливі!".

Попри негативну реакцію, Джером розповів, що відкриття стосунків дає багато позитивних моментів.

"Це так весело. У вас декілька партнерів із різними характерами, поглядами на життя та мисленням. У вас є багаторазова підтримка та любов від усіх цих людей, яким ви можете довіряти. Множинні форми доходу та допомога по дому, а також з дітьми. Це майже як жити в будинку з групою друзів, до яких можна звернутися з будь-якого приводу!" - додав він.

Джером із дружинами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Джером і Джаз мають спільного сина, п'ятирічного Джейса, який живе в їхньому будинку разом із трирічним сином ДіДжі від попередніх стосунків.

Чоловік поділився: "Діти ніколи не ставили під сумнів це, але Джейс дійсно називає всіх жінок своєю матір'ю. Він почав робити це сам, оскільки всі вони виявляють до нього любов і піклуються про нього, як і повинна мама".

Джером із дружинами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Нагадаємо, 103-річний чоловік одружився з 49-річною. Для нареченого це вже третій шлюб.

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