Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
2 хв
Чоловік одружився через 4 години після побачення наосліп: чим це закінчилося

Поспішний шлюб мав прикрі наслідки.

Автор публікації
Юлія Шолудько

У Китаї 40-річний Хуан Чжунчен став вірусною темою соцмереж після того, як одружився всього через чотири години після побачення наосліп і вже за місяць втратив усі свої накопичення — понад 240 000 юанів (34 000 доларів США).

Його історія спричинила жваве обговорення онлайн, адже чоловік фактично влив усі заощадження у жінку, з якою ледь знайомий, пише SCMP.

Хуан — родом із міста Хенгян у провінції Хунань. На побачення наосліп він вирушив 21 серпня. Чоловік стверджує, що дорогою до місця зустрічі раптом побачив вісім свах, які разом із однією знайомою зі села — загалом дев’ятьма посередницями — рекомендували йому одну й ту ж жінку. Вона працювала у місцевому салоні краси.

За словами Хуана, все розвивалося блискавично. Після короткого знайомства жінка наполягла на тому, щоб вони одразу оформили шлюб. Уже близько 17:00 того ж дня пара вирушила до реєстраційного центру.

«Все сталося настільки швидко, що я був ніби уві сні. Я навіть сказав їй: «Сьогоднішній день схожий на сон», — згадує він.

Ту ніч вони провели в готелі, і це була перша й остання близькість у їхньому шлюбі. Після цього, каже Хуан, жінка навіть не дозволяла йому обійняти її.

Незабаром дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до провінції Гуандун і почала регулярно просити гроші. Вона зверталася до нього з проханнями «позичити» кошти на різні потреби: святкування Цисі (китайського Дня закоханих), купівлю речей, оплату витрат для своєї доньки.

Часто жінка взагалі не відповідала на його повідомлення, але коли відповідала — мова щоразу йшла про гроші.

6 вересня вона заявила, що її доньці необхідний комп’ютер. Хуан переказав їй 2300 юанів (320 доларів). Раніше він також надіслав їй традиційний «червоний конверт» у WeChat на 1 314 юанів — символічну суму, що означає «вічність». У відповідь вона лише написала: «Дякую, коханий».

Хуан каже, що за менш ніж місяць його дружина повністю витратила всі 240 000 юанів.

«Ми познайомилися 21 серпня, а вже 8 вересня всі мої заощадження були вичерпані», — заявив чоловік.

Його історія стала черговим нагадуванням про те, наскільки небезпечними можуть бути імпульсивні рішення, особливо коли вони стосуються шлюбу та фінансів.

Нагадаємо, адвокат з розлучень розповів, чому насправді руйнується більшість шлюбів.

