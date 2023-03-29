Чоловік оголився в літаку та помочився на пасажира

Чоловік на ім'я Адам Перч помочився на попутника в літаку.

Інцидент стався у переповненому рейсі British Airways з Барбадоса до Гітроу, пише dailystar.co.uk.

Повідомляється, що він розлютився, оголився і всюди помочився. Так, Перч зіпсував сидіння літака на суму понад 1000 доларів, а також намочив своєю сечею взуття та шкарпетки попутника Томаса Гомфрі і плюшевого ведмедика та пляшку з напоями, що належать його дитині.

Магістратський суд Аксбриджа дізнався, що 54-річний Адам вживав алкоголь упродовж усього польоту назад до Великої Британії з Барбадоса. Так, він випив дві пляшки рому та імбирного елю, поки чекав на посадку на рейс, і дві маленькі пляшки вина, коли був на борту літака.

Гомфрі дрімав, поки не почув, як його дружина кричить: "Боже мій, він скрізь пісяє".

Обвинувач повідомив суд: "Моча хлюпала на його ногах і ступнях. Містер Перч дістав свої геніталії та рясно мочився. Це був битком набитий літак. Були присутні діти, у тому числі його власні".

Наступного місяця Адаму буде ухвалено вирок Королівським судом Айлворта.

Нагадаємо, жінка наклала в шорти під час марафону. Спортсменка сказала, що їй "начхати" на цей інцидент і вона його не соромиться.

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