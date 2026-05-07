Чоловік оголився у літаку на очах у шокованої жінки та дитини: цим все не закінчилось
Чоловік у літаку оголився та мастурбував на очах у шокованої жінки та дитини.
Інженер-біотехнолог оголився під час далекомагістрального рейсу авіакомпанії «Емірейтс» з Дубая до Великої Британії.
Про це пише dailymail.com.
27-річний Брітто Лоренс, який має ступінь магістра з харчових наук та біотехнологій, був помічений, коли оголювався та здійснював сексуальні дії на очах у молодої матері, яка повідомила про його дії бортпровідникам.
Лоренс сидів на одному з трьох місць у ряду, інші два займали мати та її маленький син, коли рейс вилетів з Дубая до Ньюкасла в червні минулого року.
Жінка помітила, що чоловік робив щось дивне під подушкою. Спочатку вона подумала, що у нього є зброя, проте згодом виявилось інше.
Коли вона зрозуміла, що насправді він оголював себе, вона сповістила про це бортпровідників, і Лоренса затримали.
У своїй особистій заяві як жертви жінка сказала: «Я намагалася стримати свої емоції, щоб не викликати у сина ще більшого переляку».
Вона описала себе як «глибоко засмучену» цим інцидентом.
Під час допиту Лоренс заперечував, що навмисно оголював себе, але тепер визнає, що займався мастурбацією. Лоренс спав, прокинувся з відчуттям дискомфорту і висунув свої геніталії з-під білизни.
Наразі триває суд.