Чоловік оголився у літаку на очах у шокованої жінки та дитини: цим все не закінчилось

Чоловік шокував поведінкою у літаку / © pexels.com

Інженер-біотехнолог оголився під час далекомагістрального рейсу авіакомпанії «Емірейтс» з Дубая до Великої Британії.

Про це пише dailymail.com.

27-річний Брітто Лоренс, який має ступінь магістра з харчових наук та біотехнологій, був помічений, коли оголювався та здійснював сексуальні дії на очах у молодої матері, яка повідомила про його дії бортпровідникам.

Лоренс сидів на одному з трьох місць у ряду, інші два займали мати та її маленький син, коли рейс вилетів з Дубая до Ньюкасла в червні минулого року.

Жінка помітила, що чоловік робив щось дивне під подушкою. Спочатку вона подумала, що у нього є зброя, проте згодом виявилось інше.

Коли вона зрозуміла, що насправді він оголював себе, вона сповістила про це бортпровідників, і Лоренса затримали.

У своїй особистій заяві як жертви жінка сказала: «Я намагалася стримати свої емоції, щоб не викликати у сина ще більшого переляку».

Вона описала себе як «глибоко засмучену» цим інцидентом.

Під час допиту Лоренс заперечував, що навмисно оголював себе, але тепер визнає, що займався мастурбацією. Лоренс спав, прокинувся з відчуттям дискомфорту і висунув свої геніталії з-під білизни.

Наразі триває суд.

