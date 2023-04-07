Чоловік опинився у в'язниці через пів року після того, як виграв понад 7 млн доларів: що він накоїв

Це перший британський лотерейний мільйонер, який сів за ґрати.

Чоловік, який зірвав джекпот у понад 7 млн доларів, через шість місяців опинився у в'язниці, програвши свій статок.

Лі Раян виграв бажаний приз у березні 1995 року, але відтоді назвав свою велику перемогу "прокляттям". Про це пише ladbible.com.

За вкрадені автомобілі його засудили до вісімнадцяти місяців ув'язнення. Хоча він відсидів лише дев'ять, він все одно увійшов в історію як перший британський лотерейний мільйонер, який опинився за ґратами.

Фото: ladbible.com

Через роки світське життя Раяна пішло в минуле, оскільки вважалося, що він винаймав двокімнатну квартиру в Південному Лондоні і заробляв менше 11 000 тисяч доларів на рік. Попри це, 2014 року він наполягав на тому, що задоволений своїм нинішнім життям, ніж коли був мільйонером.

Вперше він молився про те, щоб розбагатіти, коли відбував покарання 1986 року.

Раян сказав: "Мій співкамерник попередив мене, щоб я був обережний зі своїми бажаннями. Гроші були прокляттям".

Його виграш був витрачений на заміський маєток вартістю понад мільйон доларів разом із парком розкішних автомобілів, включаючи Porsche, Bentley, Ferrari та BMW. Кожен автомобіль мав індивідуальний номерний знак – LEE 1, LEE 2, LEE 3 та LEE 4.

Фото: ladbible.com

У сімейному будинку був басейн, тенісний корт, сауна, джакузі та ігрова кімната.

Однак у перемоги були свої недоліки, оскільки Раяну та його родині погрожували смертю.

У розмові з The Daily Record один із друзів чоловіка сказав: "Коли його вперше відправили до в'язниці, інші в'язні зі шкіри лізли, щоб потоваришувати з ним через його гроші. Але деякі впливові люди тепер, мабуть, відвернулися від нього. Він серйозно поставився до погроз і сповнений рішучості, що про Карен і дітей піклуватимуться, поки він не вийде".

Щоб компенсувати це, Раян посилив охорону свого будинку, встановив високотехнологічні камери та найняв охоронця. Втім, 2003 він розлучився зі своєю дружиною.

Провівши деякий час із новою коханою у Киргизстані, Раян повернувся до Великої Британії 2010 року, де він провів два місяці, ночуючи на вулиці у спальному мішку.

Фото: ladbible.com

Він сказав: "Я мандрував усією країною. Я натрапив на те, що я називаю "живими ангелами", коли я нікого ні про що не прошу, а хтось з'являється і каже: "З тобою усе гаразд, друже?".

Повідомляється, що Лі, якому зараз за 60, працює оператором і досі живе у своїй квартирі на півдні Лондона, де, як він стверджує, приймає безпритульних як гостей.

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