Чоловік орендував "квартиру", яка виявилася лише ванною кімнатою з ліжком просто біля унітазу – фото

Після заселення він був шокований.

Відпустка американського професора у Великій Британії провалилася після того, як він прибув до свого орендованого на Airbnb житла і виявив, що спальня та ванна кімната — одне й те ж саме.

Про це пише nypost.com.

Девід Гольц, який зупинився у Лондоні, вперше зрозумів, що щось не так під час бронювання, зауваживши, що в оголошенні немає відгуків.

Він показав фото, де видно ліжко за декілька сантиметрів від унітазу. Щоправда, туалет відгороджений тонким склом. Тим часом душ і раковина розташовані навпроти.

Квартира з Airbnb / Фото: nypost.com

"Те відчуття, коли ви приходите до свого номера і розумієте, що весь простір — це, по суті, просто велика ванна, в якій господар поставив ліжко", — прокоментував Девід.

Чоловік поскаржився Airbnb, де у відповідь йому сказали, що розглянуть це, але досі не відповіли гостеві.

Нагадаємо, нещодавно дівчина знайшла шпигунську камеру в спальні номера з Airbnb. Вона показала на відео, де її заховали.

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