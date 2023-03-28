Чоловік орендував номер в готелі для побачення з дівчиною з соцмереж: кінець виявився сумним

У Польщі романтична зустріч у готелі закінчилась зверненням до поліції. 20-річна дівчина травмувала та пограбувала свого залицяльника.

Про це пише lublin112.pl.

31-річний потерпілий розповів, що він у соцмережах познайомився з 20-річною дівчиною. Пара після спілкування вирішила зустрітись у Кракові.

Зустріч повинна була відбутися в одному з готелів міста. Однак замість романтичного вечора, жінка напала на залицяльника з перцевим балончиком і вкрала у нього 500 злотих. Потерпілий звернувся до поліцейського відділку і повідомив про пограбування.

Через кілька днів підозрювану затримали. Вона свою провину визнала і зараз поліція перевіряє її на причетність до схожих злочинів. За напад на залицяльника дівчині загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка розповіла, що вона зненавиділа своїх сусідів після того, як вони вирішили зробити для неї добру справу - ремонт у квартирі.

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