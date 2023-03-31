Чоловік орендував "розкішну" квартиру та був шокований, коли побачив, хто там живе (відео)

Чоловік орендував "розкішну" квартиру та був шокований її станом.

Донні Скіппер винайняв помешкання в північній частині штату Нью-Йорк під назвою The Lofts at Harmony Hills. Як виявилося, він жив там не лише з сусідами, а й з кажанами.

Серію відеороликів, де детально розповідається про проблеми в будівлі, він опублікував у своєму TikTok.

Чоловік скаржився на "необґрунтоване" підвищення орендної плати. Він розповів, що крім тварин, у будинку були купи сміття, двері не завжди відчинялися, а ліфти не працювали. Також він показав плями на стелі та гриби на плінтусах.

До слова, квартиранти платили за такі умови від 1500 до 3000 доларів на місяць.

"Що мені подобається, так це те, що вхідні двері іноді не відчиняються, коли вставляєш ключ. Навіть якщо підлога липка, це гарантує, що ви не послизнетесь. Іноді ліфти не працюють, нічого страшного, у мене є інший ліфт, на який я можу піти просто зараз. Другий теж зламався", - поділився чоловік.

Тоді Донні пішов до третього ліфта і цього разу знайшов усередині незвичайного компаньйона.

"Гей, дивіться, просто зараз у мене в ліфті кажан. Я "люблю" кажанів, які мешкають у моїй розкішній квартирі, вони такі класні і тримають речі дуже розкішними", — продовжив він.

На другому відео видно, як він вказує на повітропроводи на стелі, де чути, як кажани кричать і ляскають крилами.

Згодом після публікацій відео в Мережі чоловік отримав червоний конверт від власника. Він повідомив Донні, що "вирішив не продовжувати його оренду", термін дії якої спливає 21 травня 2023 року.

Донні прокоментував це так: "Ця корпорація виганяє нас із нашого будинку. Все, що я зробив, це розповів про небезпечні умови".

Нагадаємо, жінка не розрахувала сили і так стиснула власнику квартири яєчка, що той помер. Стало відомо, яке прохання так розізлило квартирантку.

Читайте також: