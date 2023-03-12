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Чоловік оригінально помстився колишній дружині за зраду: з ким він одружився

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Чоловік оригінально помстився колишній дружині за зраду: з ким він одружився

Фото: ТСН.ua

Зраджений чоловік намагався повернути колишню дружину за допомогою поліції.

В Індії в штаті Біхар чоловік вирішив помститись своїй коханій через зраду: він одружився з дружиною її коханця. 

Про це пише ndtv.com

Рубі Деві та Нірадж одружились 2009 року. У шлюбі пара народила 4 дітей. Через кілька років після весілля чоловік дізнався, що в його дружини є коханець. У лютому 2022 року жінка втекла від свого чоловіка разом з іншим. Обурений чоловік звернувся до правоохоронців із заявою про викрадення його дружини, проте ті виявились безсилими у сімейних обставинах.

Нірадж натомість вирішив помститись своїй колишній та її коханцю. Останній виявився теж одруженим, а тому Нірадж уклав шлюб з його колишньою дружиною, яку теж звали Рубі. 

Нагадаємо, у США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррісон одружився з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей.

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Дата публікації
Перегляди
1331
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