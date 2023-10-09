Чоловік ошелешив, протягнувши очницями машину вагою майже 2,5 т – фото, відео

Рекордсмен, який має незвичайні таланти, тепер є володарем двох нових титулів.

Американець здивував своїм талантом, протягнувши машину очницями та піднявши таким чином людину, проковтнувши меч.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Спершу Ендрю Стентон з Невади протягнув неймовірну вагу в 2413 кг.

"Я тренувався для цього близько 20 років", - сказав він. "Я почав з дуже легких ваг і почав додавати все більше і більше, і тепер я можу тягнути машину, і я дуже задоволений".

Ендрю Стентон / Фото: guinnessworldrecords.com

За словами офіційного судді Книги рекордів Гіннеса Марко Фрігатті, Ендрю довелося протягнути автомобіль як мінімум на 10 метрів, щоб побити попередній рекорд у 411,65 кг, який від 2012 року утримував "Космічний ковбой" Чейн Галтгрен з Австралії.

Ще більш дивним було те, що на передньому сидінні автомобіля перебував водій, додаючи вагу до майже двох з половиною тон, які Ендрю тягнув своїми очницями.

Зробивши декілька глибоких вдихів, Ендрю прикріпив до кожної очниці по гачку і повільно почав тягнути червоний кадиллак.

Через три дні Ендрю знову представив публіці видовище, коли він досяг свого другого рекордного титулу на Lo Show dei Record, піднявши 58,80 кг, при цьому проковтнувши меч. Чоловік підняв жінку.

Ендрю Стентон / Фото: guinnessworldrecords.com

Ендрю знову зробив декілька глибоких вдихів, перш ніж повністю проковтнути меч і сісти навпочіпки, щоб прикріпити гачки до кожної очниці.

Повільно, використовуючи очниці, він підняв асистентку, утримуючи вагу протягом п'яти секунд.

Нагадаємо, підліток склав із 143 000 гральних карт найбільшу у світі конструкцію. Він відтворив копії чотирьох будівель.

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