Чоловік ошелешив, як дістається щодня на роботу повз 600 голодних крокодилів – фото, відео

Йому потрібно перетнути австралійську річку.
Австралійський гід щодня проїжджає через річку, наповнену 600 крокодилами, щоб дістатися роботи, і ця жахлива подорож часто змушує його побоюватися за своє життя.
Про це пише Daily Mail.
36-річний Девід Макмахон понад 15 років працює головним гідом Venture North Safaris на Північній території Австралії. Він мандрує найвіддаленішими і наймальовничішими куточками країни. Втім, йому доводиться перетинати річку Іст Алігатор, яка кишить крокодилами.
Девід поділився коротким роликом, на якому видно, що майже 15 крокодилів стежать за його машиною.
Чоловік також розповів, що невідповідність у назві та істоті сталася тому, що англійський дослідник Філіп Паркер Кінг не міг відрізнити алігаторів від крокодилів.
"Це справді таке дике місце", - сказав Девід, дивлячись на смертоносних рептилій. "За ці роки я багато разів перетинав цю річку із серцем у роті! Найгірше - вночі, і одного разу мені довелося перетнути її дуже глибоко, коли приплив припинився і ще не почався новий відлив. Щойно я заїхав у воду, фари погасли, і мені довелося рухатися наосліп, точно знаючи, що на мене чекає, якщо я зроблю помилку".
Але попри це Девід щиро любить свою роботу.
"Мені подобається мати можливість поділитися красою Північної Австралії з гостями з усього світу", - сказав він. "Тут таке дике місце, і таких місць на планеті стає дедалі менше".
Багато хто був шокований важкими поїздками Девіда на роботу і похвалили його за хоробрість.
- Я б так боялася цього - занадто близько, щоб почуватися комфортно. Молодець!
- Моє занепокоєння досягнуло піку, коли я дивився це, ти такий хоробрий
Інші вирішили боротися зі своїм страхом за допомогою гумору: "Це дорога, яку мій батько щодня перетинав пішки, щоб дістатися школи", "Там, принаймні, у заторі не застряєш".
Нагадаємо, тіктокерку засудили до двох років ув'язнення за відео зі свинячою шкіркою. Її також оштрафували на 16 269,22 долара.
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