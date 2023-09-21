Чоловік ошелешив, як дістається щодня на роботу повз 600 голодних крокодилів – фото, відео

Австралійський гід щодня проїжджає через річку, наповнену 600 крокодилами, щоб дістатися роботи, і ця жахлива подорож часто змушує його побоюватися за своє життя.

Про це пише Daily Mail.

36-річний Девід Макмахон понад 15 років працює головним гідом Venture North Safaris на Північній території Австралії. Він мандрує найвіддаленішими і наймальовничішими куточками країни. Втім, йому доводиться перетинати річку Іст Алігатор, яка кишить крокодилами.

Крокодили в річці Іст Алігатор

Девід поділився коротким роликом, на якому видно, що майже 15 крокодилів стежать за його машиною.

Чоловік також розповів, що невідповідність у назві та істоті сталася тому, що англійський дослідник Філіп Паркер Кінг не міг відрізнити алігаторів від крокодилів.

"Це справді таке дике місце", - сказав Девід, дивлячись на смертоносних рептилій. "За ці роки я багато разів перетинав цю річку із серцем у роті! Найгірше - вночі, і одного разу мені довелося перетнути її дуже глибоко, коли приплив припинився і ще не почався новий відлив. Щойно я заїхав у воду, фари погасли, і мені довелося рухатися наосліп, точно знаючи, що на мене чекає, якщо я зроблю помилку".

Девід Макмахон

Але попри це Девід щиро любить свою роботу.

"Мені подобається мати можливість поділитися красою Північної Австралії з гостями з усього світу", - сказав він. "Тут таке дике місце, і таких місць на планеті стає дедалі менше".

Крокодил

Багато хто був шокований важкими поїздками Девіда на роботу і похвалили його за хоробрість.

Я б так боялася цього - занадто близько, щоб почуватися комфортно. Молодець!

Моє занепокоєння досягнуло піку, коли я дивився це, ти такий хоробрий

Інші вирішили боротися зі своїм страхом за допомогою гумору: "Це дорога, яку мій батько щодня перетинав пішки, щоб дістатися школи", "Там, принаймні, у заторі не застряєш".

Нагадаємо, тіктокерку засудили до двох років ув'язнення за відео зі свинячою шкіркою. Її також оштрафували на 16 269,22 долара.

Читайте також: