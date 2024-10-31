Чоловік освідчився коханій через 10 років стосунків: вона відмовила та спантеличила причиною

Він вважає, що його причини відкладати важливий день виправдані, але інші його не переконали.

Жінка відмовилася виходити заміж за свого партнера після десяти років спільного життя, бо вважає, що він надто довго зволікав з освідченням.

Про це повідомляє Mirror.

Спустошений чоловік каже, що він "не поспішав", бо бореться з тривогою і СДУГ. Він і гадки не мав, що отримає відмову, коли набрався сміливості освідчитися.

Попри початкове хвилювання, він незабаром зрозумів, до чого призведе це освідчення. Незручна ситуація розділила думки в Інтернеті, оскільки деякі люди стали на бік дівчини.

"Вчора я освідчився своїй дівчині, з якою ми зустрічаємося 10 років, і вона сказала "ні", тому що я занадто довго зволікав", - написав убитий горем хлопець на Reddit. Анонім додав: "Я був так схвильований. Я освідчився. Я вручив їй каблучку. Вона мала такий вигляд, ніби ось-ось заплаче. Потім вона сказала: "Вибач. Я не думаю, що нам варто одружуватися", я запитав її "Чому?", а вона сказала щось на кшталт: "Я завжди буду дівчиною, на яку ти витратив десять років, щоб вирішити, чи підходжу я на роль дружини. Я не знаю, як бути щасливою з такою реальністю".

Потім він зізнався, що "сповнений жалю" і сказав: "Я дійсно облажався. Тепер жінка, яку я кохаю, не хоче бути моєю дружиною. Я не знаю, що мені робити".

Допис став вірусним на X (колишній Twitter), але думки щодо нього розділилися. Одні стали на бік хлопця, а інші – на бік дівчини, яка чекала 10 років.

В іншому дописі чоловік детально описав, що його партнерка заохотила його піти на терапію, щоб допомогти з його станом здоров'я. Він розповів: "Я нарешті відчув, що достатньо контролюю своє життя і нарешті став достатньо "дорослим", щоб одружитися. Тож я освідчився на нашу 10-ту річницю, і ось ми тут".

Але деякі люди не симпатизували жодному з них, як написала одна людина: "Вони обоє змарнували життя і час одне одного", а інший назвав їх "двома кораблями, що тонуть разом".

Інші стали на бік дівчини: "10 РОКІВ?! Вона має повне право злитися. Схоже, що він чекав на краще, а потім зрозумів, що не встиг, і заспокоївся". У той час як інший користувач захистив хлопця і написав: "Те, що вона залишилася з ним, показало, що її влаштовують часові рамки. Це на її совісті. Вона все зіпсувала і змарнувала його час".

Нагадаємо, дружина розлучилася з чоловіком через чотири дні після весілля. Новоспечений холостяк поділився своїм душевним болем.

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