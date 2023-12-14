Чоловік освідчився коханій на похороні дядька: чи погодилася вона та якою була реакція родичів

Чоловік спричинив обурення після того, як він освідчився дівчині на похороні свого дядька.

Про це пише Mirror.

Він пояснив, що його дядько був "майже батьком", виховуючи його як свого власного сина після того, як його біологічний тато був ув'язнений за звинуваченням у наркотиках.

У підлітковому віці дядько водив його до стриптиз-клубів та спортивних барів, і дует навіть разом подорожував автостопом Аргентиною та Чилі. На Reddit він написав: "Мій дядько рідко ставився до речей серйозно, і це те, що мені подобалося. Ми також ходили на дикі вечірки неподалік будинку. У мене вистачило сміливості запросити дівчину, з якою я зараз заручений, тому що він практично змусив мене заговорити з дуже гарячою дівчиною, яка зустрілася з нами у барі. Мій дядько був одним із найбільших людей, яких я коли-небудь зустрічав. У мене з ним пов'язано багато добрих спогадів".

Він стверджує, що його дядько "пожартував про те, що його похорон має стати вечіркою", заявивши, що він хотів би, щоб люди напилися цього дня, а не оплакували його.

"Він вважав, що похорон не повинен бути таким сумним і похмурим. Він навіть жартома говорив, що якщо йому судилося скоро померти, то, очевидно, він сподівається на це. Він сказав, що хотів би, щоб я освідчився своїй дівчині під час його похорону. Я почав зустрічатися з нею через нього, і мені слід зробити наступний крок на його честь. Чесно кажучи, я подумав, що це смішна ідея, але також і спосіб вшанувати його пам'ять, тому я сказав йому, що зроблю це, якщо він захоче", - зазначив він.

На жаль, його дядько помер через місяць після цієї розмови від інсульту. Бажаючи вшанувати пам'ять, чоловік попросив сім'ю влаштувати грандіозну вечірку, а не влаштовувати традиційний похорон, але вони відкинули його ідею.

"Ніхто не хотів цього робити, хоч би як я намагався, тому я вирішив освідчитися своїй дівчині під час його похорону", - додав він. "Моя дівчина знала мого дядька п'ять років і теж бачила в ньому батька (у неї його не було, і ми обоє почали зустрічатися, коли нам було по 16 років), і вона заздалегідь не знала про моє освідчення. Отже, настає день похорону, і ми всі говоримо про нього добрі слова. Вони врятували мене, щоб вимовити останню промову, і я, напевно, хвилин 20 говорив про те, як багато він для мене означав: "Мені вистачило сміливості запросити її на побачення через нього, і тепер я освідчуюся їй на його честь, як він просив". Моя дівчина відповіла згодою, і я подарував їй каблучку, яку мій дядько подарував моїй тітці, яка померла раніше".

В жаху його сім'я "кричала на нього" за неповагу до пам'яті його дядька та заборонила йому бути присутнім на поминках. Він сказав: "Я дуже засмучений, я пропустив це, і більшість моєї родини не розмовляє зі мною".

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Бажаючи дізнатися, чи помиляється він, він звернувся до соціальних мереж, щоб дізнатися думку користувачів. У відповідь один із юзерів сказав: "Чудово. Похорон – не найкращий час для освідчення. Ви дуже ніяково перервали загальну жалобу". Інший користувач додав: "Я розумію, що ти отримав схвалення свого дядька, але похорон призначений також і для близьких, і здається просто поганим тоном розповідати про тебе. У цьому питанні я маю стати на бік сім'ї". Третя людина додала: "Дико недоречно. Хоча, ймовірно, варто переконатися, що вся ваша сім'я знає передісторію, що трохи пом'якшує її".

Нагадаємо, відомий мільярдер хоче усиновити свого 51-річного садівника і зробити його спадкоємцем. Лише на дивідендах садівник зможе отримувати близько 40 млн євро на рік.

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