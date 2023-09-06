Чоловік освідчився на похороні мами коханої: "Мені здавалося, що це чудовий момент"

Відомо, як відреагувала на це обраниця.
Чоловіка зацькували за те, що він нібито освідчився своїй дівчині на похороні її матері, після того як зрозумів, що "життя занадто коротке".
Про це пише Mirror.
25-річний чоловік пояснив, що мама його коханої не схвалювала їхні стосунки через п'ятирічну різницю у віці. Попри, він зустрічався з нею два роки, перш ніж вирішив запитати, чи стане вона його дружиною, в оточенні її скорботної сім'ї та друзів.
Поділившись своїм зізнанням на Reddit, він сказав: "Я вже давно планував освідчитися їй, але так і не зміг зрозуміти, який насправді підходящий час. Куди б ми не пішли разом, каблучка, яку я купив, завжди була в мене в кишені в надії, що слушний момент просто настане, але цього ніколи не відбувалося, і я думаю, це сталося тому, що я знав, як її мати ставилася до мене. Було очевидно, що вона не схвалювала мене через нашу невелику різницю у віці, і вона ніколи не тримала в секреті свою ворожість до мене, так що не було жодного шансу, що вона зрештою схвалить наше весілля".
У її мами, на жаль, діагностували рак молочної залози четвертої стадії, і останні тижні життя вона провела поряд із сім'єю.
"Кожного разу, коли я стояв над її труною, а моя дівчина трималася за мою руку, я дивився на її матір і думав про себе: "От і все, я збираюся запитати її сьогодні". Озираючись назад, можливо, це було не так. Але я так і думав і дозволив собі почекати, поки ми не припинимо перебувати в прямій присутності тіла її мами, тому я терпляче чекав, поки ми не дійшли до поминок. Через декілька годин я нарешті відвів свою дівчину вбік і вимовив заздалегідь підготовлену промову, яка була у мене в голові відтоді, як я вирішив, що хочу, щоб вона стала моєю дружиною, потім я опустився на одне коліно і спитав, чи хоче вона бути моєю дружиною?".
Обурена дівчина відхилила його пропозицію, засудивши його за нетактовність.
"Я подивився на неї збентежено, не зовсім усвідомлюючи, що було не так зараз", - сказав він. "У будь-якому разі, це могло бути свого роду метафорою, чи не так? Її мама вмирає так раптово, і тепер я тут пропоную перспективу "життя надто коротке", "живеш лише один раз" і витягти з цього максимум користі. Думаю, я розумію, що був мудаком через те, що бруд все ще свіжий, але, чесно кажучи, я не міг уявити кращого моменту, тому що ми нарешті звільнилися від суджень її матері і змогли бути разом".
Чоловік також розповів про ситуацію своїм друзям. Вони, за його словами, назвали його байдужним телепнем.
Запитав він і думку читачів. Вони погодилися із його друзями, зазначивши, що освідчення у день похорону зовсім недоречне.
- Бідна дівчинка. Її мама була права щодо тебе
- Таке відчуття, ніби він чекав на її смерть, тому що мама висловила занепокоєння щодо того, що він зустрічається з її дочкою. Начебто він не сумував на похороні і навіть не зосередився на тому, щоб втішити і підтримати свою дівчину
- Це так кумедно, що він думає, що він все ще має дівчину. Гарантую, що вона більше не хоче мати з ним нічого спільного. Чесно кажучи, це не можна пробачити
Нагадаємо, закохані влаштували імпровізоване весілля у лікарні за декілька днів до смерті нареченого. Він 4 роки боровся з раком.
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