Чоловік отримав на день народження виграшний лотерейний білет: на яку суму він розбагатів

Раніше він ніколи не вигравав у лотерею.

Мешканець Північної Кароліни, США, отримав у подарунок на день народження лотерейний квиток та виграв приз у розмірі 100 000 доларів.

Про це пише upi.com.

Омар Тахер із Грінвіля розповів представникам лотереї, що отримав білет Black Titanium за 30 доларів. Він не міг повірити, коли дізнався про виграш.

"Це було схоже на сон", - сказав він. "Я ніколи раніше нічого не вигравав".

Переможець сказав, що його призові гроші підуть на придбання нового будинку та майбутні дорожні витрати.

"Я збираюся поїхати за кордон за сімейними обставинами, так що це сталося в ідеальний час", - сказав Тахер.

Нагадаємо, в Індії жінка вийшла заміж за 27 чоловіків та втекла з їхніми грошима і золотом. Тепер наречені шукають наречену.

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