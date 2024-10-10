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Чоловік отримав "найкрутішу роботу на Землі" та похизувався своїми обов'язками (фото)

Чоловік отримав "найкрутішу роботу на Землі" та похизувався своїми обов'язками (фото)

Чоловік отримав "найкрутішу роботу на Землі" та похизувався своїми обов'язками (фото)

Джордж Кларк

Свою роботу він розпочне вже наступного місяця.

Британський фонд Antarctic Heritage затвердив кандидатуру на вакансію в найпівденнішому поштовому відділенні світу. Саме цю роботу в Антарктиді охрестили "найкрутішою на Землі".

Про це пише The Guardian.

Джордж Кларк, професійний "майстер наметів", чия робота пов'язана з будівництвом на музичних фестивалях, ніколи не керував поштовим відділенням – і вже точно ніколи не заробляв на життя підрахунком пінгвінів. Але ці та інші специфічні завдання стануть частиною його повсякденного життя, коли він приєднається до невеликої команди новобранців, які працюватимуть у найпівденнішому у світі музеї та поштовому відділенні в Антарктиді.

Команда з п'яти осіб була набрана британським фондом, благодійною організацією, що опікується збереженням історичних британських баз на континенті. Наступного місяця вони вирушать на колишню дослідницьку станцію на острові Гудьє, розміром з футбольне поле, біля Антарктичного півострова під Південною Америкою.

"Поштове відділення Пінгвіна" / Фото: Getty Images

Там, протягом п'яти місяців за низьких температур і майже постійному денному світлі, вони житимуть разом з місцевими пінгвінами генту, проводячи ремонтні роботи, спостерігаючи за дикою природою і зустрічаючи відвідувачів круїзних лайнерів.

34-річний Кларк з Брістоля подав заявку на початку цього року.

"Я думав, що це буде щось нове, щось захопливе – і що я нічого не втрачу, якщо подам заявку. Тож я просто подумав, чому б не спробувати? Я з нетерпінням чекаю, коли прокинуся і вип'ю ранкової кави, дивлячись на Антарктиду, сподіваючись побачити кита", - сказав він. "Я просто розплющую очі і дивлюся, куди мене це приведе".

У той час як невеликий екіпаж розділяє свої завдання, Кларк несе особливу відповідальність як поштмейстер, обробляючи численні листи і листівки, залишені тими, хто зупиняється в крихітному дерев'яному музеї від двох круїзних кораблів на день.

Джордж Кларк / ©
Джордж Кларк

За його словами, здається "трохи божевільним" мати поштове відділення в такому віддаленому місці, але для багатьох відвідувачів "ключовою частиною враження є відправлення листівки або листа додому з найпівденнішого поштового відділення в світі. Тож я сортуватиму пошту, скасовуватиму марки, а потім відправлятиму їх далі через круїзні лайнери, що пропливають повз".

Інші члени команди вестимуть спостереження за дикою природою, керуватимуть музеєм і невеликою крамницею; пізніше в сезоні до них приєднаються два спеціалісти-теслі, щоб відремонтувати деякі з крихких дерев'яних конструкцій, які раніше використовувалися британськими вченими і які перебувають під особливою загрозою з потеплінням континенту.

"Ми – люди, з якими відвідувачі зустрічатимуться щодня, а це означає, що ми несемо особливу відповідальність за демонстрацію дивовижної роботи Британського фонду антарктичної спадщини", - сказала 31-річна Лу Госкін, яка була призначена керівницею бази завдяки своєму досвіду у збереженні морської флори і фауни.

За її словами, окрім збереження об'єктів спадщини, метою благодійної організації є "надихнути людей подивитися на континент по-іншому і зберегти це дивовижне місце для майбутніх поколінь".

За словами Кларка, фінальна команда була відібрана з тих, хто подав заявку, завдяки "дивним і чудовим завданням", таким як встановлення намету в парі з зав'язаними очима і в кухонних рукавичках. "Не хочу хвалитися, але з моїм досвідом роботи з наметами нам вдалося зробити це двічі".

За його словами, вони ділитимуть спільний гуртожиток у ніссенській хатині зі строго обмеженим набором предметів розкоші – те, що вони всі вирішили прийняти, каже він.

"На базі є Інтернет, але ми як екіпаж вирішили, що не будемо ним часто користуватися". Натомість, він сказав: "Я захоплююся мистецтвом, я малюю. Я знаю, що люди приносять нам спиці та пазли, а на базі є невелика бібліотека, куди можна приносити книжки. Тож ми всі вирішили принести один з наших улюблених романів, одну з наших улюблених нехудожніх книжок і обмінятися ними по черзі. Частиною радості від поїздки в таке віддалене місце є те, що ми трохи відрізані від світу. Тож я не думаю, що ми будемо щовечора гортати сторінки в телефонах".

Нагадаємо, чоловік втратив ноги в перший день на новій роботі. Він шокував, що сталося всього через 15 хв.

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