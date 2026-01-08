Чоловік отримав серце донора та повторив його моторошну долю: історія, що шокує

Чоловік повторив долю свого донора серця / © Freepik

У США чоловік отримав серце донора і через 13 років помер так само, як його рятівник.

Про це пише mirror.co.uk.

За даними видання, 33-річний Террі Коттл вчинив самогубство після того, як дружина попросила його піти з дому. Причиною суперечки стало те, що Террі вже був одружений раніше, проте він продовжував спілкуватися із колишньою дружиною, що не подобалось його теперішній. А тому жінка зрештою попросила чоловіка піти. Тоді він вийшов у ванну і застрелився.

Террі госпіталізували, проте він помер через 4 дні. Тоді Сонні Грем, у якого були проблеми із серцем отримав шанс на життя. Медики повідомили, що вони знайшли донора, чиє серце йому б підійшло. Цим донором був Террі Коттл.

Чоловіку успішно пересадили орган. Проте його друзі почали помічати зміни: Сонні часто їв хот-доги та випивав пиво — улюблені страви його донора. Також чоловік закохався у вдову Террі Коттла — Шеріл. Пара зрештою одружилась.

Але на цьому все не закінчилось: чоловік через 13 років після трансплантації серця закінчив життя так само, як і його донор — вистреливши у себе.

Перед цим він надіслав пастору моторошне повідомлення: «Ви пам’ятаєте, де ви були 13 років тому в цей день?».