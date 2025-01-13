Чоловік передозувався наркотиками та помер на три хвилини: він розповів, що бачив

Чоловік, який передозувався наркотиками і клінічно помер на три хвилини, поділився тим, що побачив по той бік.

Про це пише Daily Star.

Говорячи від імені чоловіка, його друг пояснив, що він клінічно помер в машині швидкої допомоги дорогою до лікарні. Приятель чоловіка стверджує, що у нього зупинилося серце, і він не сподівався на одужання. Однак, на превеликий подив медиків, це сталося.

Друг пригадав: "Він пам'ятає інсульт і те, як його везли на ношах до машини швидкої допомоги. Потім він відчув, що пливе під крижаною водою, і було темно, але він не думав і не відчував нічого емоційно, просто існував і знав, що було дуже холодно і він нічого не бачив. Потім він прокинувся, і лікарі швидкої допомоги були трохи налякані, тому що його серце зупинилося досить давно, і вони вирішили, що з ним покінчено".

Одужуючи в лікарні, чоловік був переконаний, що він перебуває в пеклі – попри те, що там було надзвичайно холодно, а не пекельно гаряче. Друг додав: "У якийсь момент в наступні дні він був переконаний, що те, що він пережив, було пеклом за вирахуванням знання страждань, як приглушений попередній перегляд, і думав, що це було попередження для нього, щоб змінити своє життя. На жаль, він недовго залишався чистим".

Коментуючи його історію, одна людина сказала: "Ого! Це нагадало мені сон моєї мами. Вона розповідала мені про нього, коли я був дитиною. Вона сказала, що прокинулася в кімнаті, охопленій полум'ям і криками людей. Потім вона кліпнула, і все зникло. Вона була переконана, що це знак, що вона потрапить до пекла. Відтоді вона виправилася і стала дуже хорошою людиною".

У відповідь на це інша людина додала: "Напевно, так і є в пеклі. Ти один у темряві, усвідомлюючи, що ти один у темряві, на вічність. Ні вогню, ні демонів, які тебе катують. Лише – вічна темрява і усвідомлення того, що ти один".

Третій користувач Мережі сказав: "Працюючи в лікарні і піклуючись про людей, які були юридично мертвими і повернулися або за власним бажанням, або за допомогою штучного дихання, я чув, як ці люди говорили, що вони відчували, що падають. Вони також прокидаються дуже розгубленими, не пам'ятаючи ситуації. Мені здається, те, що вони відчувають, схоже на сон, коли ти падаєш і прокидаєшся від поштовху".

Нагадаємо, чоловік, якого оголосили мертвим на 20 хвилин, описав, як його повели в надприродну подорож, перш ніж його душа повернулася в тіло. Він пережив клінічну смерть у 28 років.

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