Чоловік переніс 30 операцій, щоб стати схожим на Рікі Мартіна: він пожалівся на хірурга (фото)

Аргентинець, який переніс понад 30 операцій, щоб стати схожим на співака Рікі Мартіна, тепер стверджує, що його обличчя понівечили.

Про це пише dailystar.co.uk.

Франсіско Ібаньєс звинуватив свого пластичного хірурга у тому, що він вколов йому "мотоциклетну олію".

Чоловік поділився, що у нього була зайва вага та депресія, коли він уперше вирішив, що хоче мати вигляд як зірка.

Франсіско Ібаньєс до пластики / Фото: Newsflash

Він сказав: "Я хочу це обличчя і хочу це тіло. Я зробив свій ніс, підборіддя, губи… Я хотів мати вигляд як Рікі Мартін, але правда в тому, що я виявився красивішим за нього!".

Рікі Мартін / Фото: Associated Press

Оскільки люди говорили Франсіско, що він схожий на Мартіна, він вирішив удосконалити себе. Трансформація зайняла виснажливі три роки процедур пластичної хірургії.

"Я думав про те, хто всім подобається, і так, це правда, люди говорили мені, що я чимось схожий на нього. Тому я їм повірив", - додав він.

Але тепер він каже, що то була помилка.

Франсіско Ібаньєс / Фото: Newsflash

Одержимість цією ідеєю призвела до того, що Ібаньєс зробив 30 пластичних операцій. Він продовжував лягати під ніж хірурга навіть коли втратив чутливість на половині обличчя, через що не відчував ні підборіддя, ні носа.

Він сказав: "У мене невеликий параліч, тому що нерв порвався, коли мені зробили операцію на носі та підборідді".

Чоловік додав, що у нього була дермоліпектомія, процедура з видалення зайвої шкіри та жирової тканини навколо живота, а також три ліпосакції. Також повідомляється, що він втратив 25% зору.

Франсіско Ібаньєс / Фото: Newsflash

Тепер Франсіско звинувачує пластичного хірурга в тому, що він залишив його понівеченим, розповідаючи місцевим ЗМІ в Аргентині: "Він зробив мені все обличчя. Я встав, і мене переїхала вантажівка. Ніс, підборіддя, вилиці, губи, все, чого я не просив".

Франсіско Ібаньєс / Фото: Newsflash

За його словами, він сказав лікареві, що просто хоче зробити собі носа. Але коли отямився, то зрозумів, що хірург прооперував йому все обличчя.

Він сказав, що він "понівечив" його, ввівши "мотоциклетну олію".

Нагадаємо, чоловік збільшив свій пеніс, вставивши у нього імплант. У результаті, він залишився без сексу і 320 тисяч доларів.

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