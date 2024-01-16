Чоловік переодягнувся в жінку та вдало склав за неї медичний іспит: на чому він все ж таки "спалився"

Їхній хитрий задум у результаті провалився.
В Індії чоловікові вдалося обдурити університет, переодягнувшись жінкою, щоб скласти замість неї вступний іспит.
Про це пише PTC News.
Дивний інцидент стався під час іспитів для набору парамедиків в Університеті медичних наук імені Баби Фаріда у Фарідкоті, коли чоловік на ім'я Ангрез Сінгх вдав із себе Парамджиту Каур. Він одягнув жіночий одяг, червоні браслети, наніс бінді і помаду.
Хоча йому спочатку вдалося провернути трюк, але пізніше його спіймали і заарештували правоохоронці, коли біометричні дані не підтвердилися.
Підозри виникли, коли особу кандидатки не було встановлено, що спричинило розслідування, і влада виявила, що кандидат - не жінка, а чоловік. Ангрез також використав сфабриковане посвідчення виборця та карту Aadhar, щоб спробувати скласти іспит під іншим ім'ям.
Університет медичних наук провів іспит на 806 посад багатопрофільних медичних працівників та 83 посади офтальмологів. Для проведення цього іспиту університетом було створено 26 центрів у Фарідкоті, Ферозепурі та Котакпурі.
Цей шокувальний інцидент наголошує на важливості заходів безпеки під час академічних оцінок для запобігання шахрайським діям та підтримці довіри до екзаменаційної системи, щоб уникнути подібних нетрадиційних спроб у майбутньому.
Нагадаємо, не так давно на Черкащині дівчина намагалася скласти іспит з ПДР замість сестри-близнючки. Стало відомо, як їх викрили.
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