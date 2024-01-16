Чоловік переодягнувся в жінку та вдало склав за неї медичний іспит: на чому він все ж таки "спалився"

В Індії чоловікові вдалося обдурити університет, переодягнувшись жінкою, щоб скласти замість неї вступний іспит.

Про це пише PTC News.

Дивний інцидент стався під час іспитів для набору парамедиків в Університеті медичних наук імені Баби Фаріда у Фарідкоті, коли чоловік на ім'я Ангрез Сінгх вдав із себе Парамджиту Каур. Він одягнув жіночий одяг, червоні браслети, наніс бінді і помаду.

Хоча йому спочатку вдалося провернути трюк, але пізніше його спіймали і заарештували правоохоронці, коли біометричні дані не підтвердилися.

Чоловік переодягнувся в жінку та склав за неї іспит / Фото: ptcnews.tv

Підозри виникли, коли особу кандидатки не було встановлено, що спричинило розслідування, і влада виявила, що кандидат - не жінка, а чоловік. Ангрез також використав сфабриковане посвідчення виборця та карту Aadhar, щоб спробувати скласти іспит під іншим ім'ям.

Чоловік переодягнувся в жінку та склав за неї іспит / Фото: ptcnews.tv

Університет медичних наук провів іспит на 806 посад багатопрофільних медичних працівників та 83 посади офтальмологів. Для проведення цього іспиту університетом було створено 26 центрів у Фарідкоті, Ферозепурі та Котакпурі.

Цей шокувальний інцидент наголошує на важливості заходів безпеки під час академічних оцінок для запобігання шахрайським діям та підтримці довіри до екзаменаційної системи, щоб уникнути подібних нетрадиційних спроб у майбутньому.

Нагадаємо, не так давно на Черкащині дівчина намагалася скласти іспит з ПДР замість сестри-близнючки. Стало відомо, як їх викрили.

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