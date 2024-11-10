Чоловік переплутав дату народження дружини та залишив її в аеропорту: жінку не пустили на літак

Люди сказали їй, що вона повинна розлучитися з ним.

Дружина була шокована, коли її чоловік припустився величезної помилки під час бронювання авіаквитків, і спостерігала, як він сідав на літак без неї після того, як їй відмовили в польоті.

Про це пише Mirror.

Під час бронювання авіаквитків дуже важливо переконатися, що вся надана інформація збігається з даними паспорта пасажира, і одна жінка була приголомшена, коли її чоловік, який забронював їхній рейс, залишив її в аеропорту, коли він помилився з датою її народження, і їй не дозволили летіти.

Гайме Вистуб вилаяла чоловіка на відео, яке вона опублікувала в Інтернеті, після того, як він сів на рейс, на який вони мали летіти разом, і залишив її в аеропорту. Відео швидко стало вірусним і зібрало 6,6 млн переглядів, багато хто жартував, що це причина для розлучення.

Спустошена дружина сказала: "Вгадайте, де мій чоловік в аеропорту?". Потім вона перевернула камеру, щоб показати літак на летовищі, і додала: "Він летить цим рейсом. Вгадайте, де мене немає? Запитайте мене, чому? Він неправильно вказав мій день народження".

Відео, розміщене в TikTok, зібрало сотні коментарів від людей, які ділилися своїми думками:

Сподіваюся, там є новини про колишнього чоловіка!

Просто забудьте про його день народження цього року

Хіба ми дозволяємо чоловікам бронювати авіаквитки?

Мій чоловік одного разу вписав моє дівоче прізвище в мою бронь. У мене буквально таке ж прізвище, як у нього, а він вписав моє дівоче прізвище

На запитання, чому вона просто не змінила інформацію про бронювання на стійці реєстрації, жінка пояснила: "Це було нелегко виправити! За стійкою нікого не було, довелося телефонувати і все виправляти, і я запізнилася на рейс на 10 секунд, лол, вони продали моє місце".

Нагадаємо, китаянка опинилася на межі розлучення після народження темношкірого сина. Її чоловік спантеличений і вимагає зробити тест на батьківство у той час, як жінка стверджує, що ніколи не мала сексуальних стосунків із африканцем.

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