Чоловік переспав із близнючкою дружини і тепер пара чекає на дитину: "Каже, що це не зрада"

Жінка розлютилася після того, як її чоловік переспав з її сестрою-близнючкою, і тепер пара чекає на дитину - але він не вважає це зрадою.

Анонімна жінка надіслала свою історію Белль Блейк на TikTok.

Вона пояснила, що вони з чоловіком мріяли про малюка, але їй не вдавалося завагітніти протягом останніх шести з половиною років, що було емоційними американськими гірками. Але потім її обранець пішов вирішувати їхні проблеми доволі дивакуватим способом.

"Не сказавши мені, мій чоловік і моя сестра вирішили переспати, щоб завагітніти і зробити мені сюрприз", - розповіла зраджена дружина. "Він каже, що це нормально, тому що це як сурогатне материнство, і генетично це моя дитина, а сестра каже, що нічого страшного в цьому немає".

Ображена жінка поквапилася підкреслити, що "це не те саме, що сурогатне материнство", оскільки це не її яйцеклітина – її сестра просто лягла з її чоловіком у ліжко. "Мій чоловік сказав, що це не зрада, тому що це, по суті, ті ж самі жіночі частини, тому що ми генетично однакові", - лютувала вона.

У розділі коментарів TikTok люди об'єдналися навколо жінки, закликаючи її "розлучитися і не контактувати з ними обома".

Величезні червоні прапори. Тепер, коли вони перетнули цю лінію, вони будуть продовжувати її перетинати

Мені шкода. Я не можу уявити, що ви відчуваєте, коли вас зраджують

Оскільки я сама близнючка, я була б не проти, якби не могла мати дітей, якби це було обговорено всіма сторонами спочатку! Мені дуже шкода, дівчинко!

Нагадаємо, бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради. Вона виявила "видалені" повідомлення, надіслані повіям.

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