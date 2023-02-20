Чоловік перестав подобатись жінкам та відсудив через це понад 309 тисяч доларів компенсації: що сталось

Чоловік стверджував, що медики на певний час зіпсували його життя.

В Ізраїлі чоловік після невдалої операції з видалення грижі перестав подобатись жінкам та це вплинуло на його роботу. Через це він подав до суду та відсудив 1,9 мільйонів шекелів (понад 309 тисяч доларів).

Про це пише vesty.co.il.

55-річний житель Ізраїлю звернувся до суду через невдалу операцію з видалення грижі. Він розповів, що медики з державної клініки "Іхілов" зіпсували його життя. Раніше потерпілий був життєрадісним, успішним страховим агентом та мав багато романів з різними жінками. Проте після операції його здоров'я погіршилось - він став хворобливим та самотнім.

Позивач зазначив, що 2012 року йому зробили невдалу операцію в клініці "Іхілов", через що він був змушений пережити ще кілька хірургічних втручань, останнє з яких - 2015 року. Чоловік наполягав, що через це він не міг нормально працювати, заробляти гроші, займатись спортом, зустрічатись з жінками.

На суді медики свою провину визнали, а тому суддя розглядав лише призначення компенсації. Суд постановив, що клініка повинна заплатити чоловіку 1,9 мільйонів шекелів (понад 309 тисяч доларів).

Нагадаємо, чоловік, який кинув наречену 60 років тому, перепросив і одружився з нею.

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