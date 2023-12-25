Чоловік перетворив батьківський сарай на затишний будиночок: який він має вигляд (відео)

На місяць він витрачає всього 252 долари.

Чоловік, який живе у сараї в саду своїх батьків, розповів, що це набагато дешевше, ніж жити в будинку.

Користувач TikTok поділився інформацією про життя у своєму крихітному домі у відео, опублікованого на його каналі.

У підписі до публікації йдеться: "Хто сказав, що у сараї жити не можна".

У відео користувач ділиться кадрами зовні свого сараю, пофарбованого в синій колір, і невеликої тераси зі столом, стільцями та лавкою.

Він сказав: "Чекай, ти скажеш мені, що я можу жити в сараї за 252 долари і перетворити його на будинок?".

Потім він показав внутрішню частину свого помешкання. В основній частині сараю розташоване велике двоспальне ліжко, комод і тумбочка, телевізор, закріплений на стіні, і навіть рослина в горщику. Поруч із спальнею є ванна кімната з туалетом, раковиною та душем.

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У коментарях юзери похвалили його за роботу та поділилися своїм досвідом:

Я зробила те саме. Ми з моїм хлопцем хотіли заощадити, тому звели будинок позаду будинку моїх батьків. Ми, як і раніше, платимо орендну плату, але економимо

У мене був будинок з 4 спальнями і 3 ванними кімнатами, я розлучився, мої діти виросли, тому я купив сарай, зробив його своїм будинком і здав дім в оренду

Однак деякі користувачі звернули увагу на те, що в будинку чоловіка немає кухні: "Це дуже здорово! Але де твоя кухня? Це найважливіша річ у будинку".

Нагадаємо, жінка з двома матками народила двох дітей у різні дні. Малюки з'явилися на світ різними способами.

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