Чоловік перетворив батьківський сарай на затишний будиночок: який він має вигляд (відео)

На місяць він витрачає всього 252 долари.
Чоловік, який живе у сараї в саду своїх батьків, розповів, що це набагато дешевше, ніж жити в будинку.
Користувач TikTok поділився інформацією про життя у своєму крихітному домі у відео, опублікованого на його каналі.
У підписі до публікації йдеться: "Хто сказав, що у сараї жити не можна".
У відео користувач ділиться кадрами зовні свого сараю, пофарбованого в синій колір, і невеликої тераси зі столом, стільцями та лавкою.
Він сказав: "Чекай, ти скажеш мені, що я можу жити в сараї за 252 долари і перетворити його на будинок?".
@fatronz_10 Who said you can’t live in a shed? #fyp #shed #roomtour #california #bayarea #roommakeover #tinyhome ♬ original sound - Luis Licon
Потім він показав внутрішню частину свого помешкання. В основній частині сараю розташоване велике двоспальне ліжко, комод і тумбочка, телевізор, закріплений на стіні, і навіть рослина в горщику. Поруч із спальнею є ванна кімната з туалетом, раковиною та душем.
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У коментарях юзери похвалили його за роботу та поділилися своїм досвідом:
- Я зробила те саме. Ми з моїм хлопцем хотіли заощадити, тому звели будинок позаду будинку моїх батьків. Ми, як і раніше, платимо орендну плату, але економимо
- У мене був будинок з 4 спальнями і 3 ванними кімнатами, я розлучився, мої діти виросли, тому я купив сарай, зробив його своїм будинком і здав дім в оренду
Однак деякі користувачі звернули увагу на те, що в будинку чоловіка немає кухні: "Це дуже здорово! Але де твоя кухня? Це найважливіша річ у будинку".
Нагадаємо, жінка з двома матками народила двох дітей у різні дні. Малюки з'явилися на світ різними способами.
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