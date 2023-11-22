Чоловік перетворив старий фургон на крихітний будинок за невеликі гроші: фото до і після

Чоловік розповів, як він перетворив старий жовтий фургон на затишний готель на колесах.

Про це пише The Sun.

Том Літем, натхненний відомим трендом "фургонного життя" в соціальних мережах, вирішив проявити творчий підхід і сам спробувати шматочок життя кочівників.

Отже, британець купив фургон за 8000 фунтів стерлінгів, використовуючи гроші, які він відклав на заставу за будинок, і витратив ще 5000 фунтів стерлінгів на проєктування та відтворення всієї кухні та житлового приміщення з нуля.

Чоловік перетворив старий фургон на будинок / Фото: thesun.co.uk

Щоб повернути гроші, Том виставив фургон одному з найбільших світових операторів на світовому ринку однорангової оренди автобудинків.

"Гроші були сумішшю звичайних заощаджень і спадщини, які мали бути використані як застава за будинок. Моя наречена була не дуже задоволена: якби ми не повернули гроші так швидко, мене, можливо, не було б поряд, щоб розповісти цю історію! Після перегляду незліченних відеороликів про пригоди в автобудинках я вирішив, що хочу спробувати це зробити сам. Оскільки нові автобудинки коштували десятки тисяч фунтів, я знав, що мені доведеться зайнятися переобладнанням власного фургона. Я не лише отримав величезну нагороду, але й багато чого навчився у плані навичок, вивчаючи відеоролики на YouTube", - поділився він.

Чоловік перетворив старий фургон на будинок / Фото: thesun.co.uk

Після місяців напруженої роботи з переобладнання фургона та повернення грошей Том здав фургон в оренду.

Чоловік перетворив старий фургон на будинок / Фото: thesun.co.uk

Поряд із суперстильним інтер'єром у скандинавському стилі, у ньому є все необхідне для відпочинку на природі: електроенергія (підключення не потрібно), душ з підігрівом на відкритому повітрі, велике двоспальне ліжко з постільною білизною, сонячні батареї, туалет, холодильник та вуличні меблі.

Чоловік перетворив старий фургон на будинок / Фото: thesun.co.uk

Том каже: "Мені дуже подобаються домашні інтер'єри в скандинавському стилі, і я хотів передати ту саму тему. Цей інтер'єр, здається, підійде будь-куди – це мобільна розкішна кабіна".

Чоловік перетворив старий фургон на будинок / Фото: thesun.co.uk

Сам чоловік також подорожує фургоном.

"Цього року ми плануємо вирушити на декілька тижнів до Шотландії – це ідеальна подорож. Я дуже пишаюся тим, що я створив – теплий і затишний будинок далеко від дому!".

Чоловік перетворив старий фургон на будинок / Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, 91-річний мільйонер шукає наречену. Він поділився своїми критеріями, за якими обиратиме обраницю.

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