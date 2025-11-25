Чоловік “перевтілився” у свою матір та три роки отримував її пенсію: що його викрило

Чоловік вдавав жінку, щоб отримувати пенсію / © vk.com/club55761980

В Італії 56-річний чоловік «перевтілився» у свою покійну матір, щоб отримувати її пенсію.

Про це пише італійська газета Corriere della Sera.

За даними італійської газети, мати чоловіка померла близько трьох років тому у віці 82 років.

Але її син не повідомив офіційно про її смерть, а замість цього загорнув тіло в простирадло, поклав у спальний мішок і сховав у будинку.

Потім він нібито одягнувся як його мати, нафарбував губи, наніс тональний крем і надів перлове намисто. Також син підстригся, щоб його зачіска була схожою на зачіску покійної матері.

Далі чоловік прибув до урядової установи на околиці Мантуї, де представився як пані Далл’Ольо, щоб поновити її посвідчення.

Однак його нетипова зовнішність викликала підозри у одного із співробітників, який помітив, що з цією «жінкою» щось не так, зокрема її товста шия та глибокий голос.

Співробітник швидко повідомив про інцидент поліцію і навіть сповістив місцевого мера.

Влада порівняла офіційні фотографії справжньої пані Далл’Ольо з фотографіями її сина і зрозуміла, що їх обдурили.

За даними газети, син отримував щорічний дохід у розмірі близько 53 000 євро завдяки пенсії своєї матері, а також «портфелю нерухомості», що складався з трьох будинків.

Після його затримання поліція прибула до його будинку, де зробила жахливе відкриття: тіло померлої жінки було заховане в пральні.

«Він прийшов до офісу ради в довгій спідниці, з помадою і нафарбованими нігтями, намистом і старомодними сережками. Але зблизька його шия була занадто товстою, а зморшки дивними, шкіра на руках не здавалася шкірою 85-річної жінки. Його голос був жіночним, але час від часу він опускався і звучав чоловічим. Але я, можливо, не помітив би цих дивних рис, якби мені на них не вказали», — розповів мер Борго Вірджіліо Франческо Апорті.

Коли його шахрайство було викрито, поліція повідомила йому, що їм потрібно оглянути його будинок. Там вони і виявили тіло покійної.

Попередньо, жінка померла природною смертю, про це ще повинна встановити експертиза. Чоловіка ж звинувачують у шахрайстві.

