Чоловік пережив клінічну смерть і вразив побаченим на "тому світі"

Рей Катанія, який пережив клінічну смерть / © raycatania.com

Рей Катанія пережив клінічну смерть під час пожежі і тепер розповів про свій досвід «потойбіччя». Чоловік згадав, як бачив себе згори, а також світло, яке було «любов’ю і відсутністю болю».

Про це повідомляє LadBible.

Рею було 20 років, коли у будинку його батьків спалахнула пожежа через витік газу. Хлопець вижив, але медики кілька разів фіксували його клінічну смерть під час реанімації.

«Усю ніч газ піднімався в мою кімнату, і я вдихав його. Сталася велика вогняна куля, і стіна загорілася. Мій батько загасив її вогнегасником. Я зовсім не міг рухати ногами, вони були повністю паралізовані. Я не міг підняти голову з подушки, не міг кричати чи говорити», — розповів Рей.

Зібравшись із силами, він спробував рухатися і відчув, що болю більше немає.

Що побачив чоловік під час клінічної смерті?

«Я нічого не відчував, бо вже не був у тому тілі. Я перебував над ним, у кутку своєї кімнати, дивився вниз. Я бачив своє неживе тіло. Кімната мала ідеальну квадратну форму. Кольори були яскравими й насиченими, усе мало чіткіший вигляд, ніби замість старого телевізора я дивився в HD-якості. Я міг назвати точний спортивний костюм, у якому був. І я був повністю мокрий, бо перше, що відбувається, коли ти помираєш, — ти справляєш нужду», — поділився пережитим чоловік.

У кутку він побачив біле світло, схоже на конус, яке описав як «усе».

«Це була любов, відсутність болю, спокій, радість, просвітлення. Воно не було окремо від мене. Я був його частиною. Ніколи в житті я не відчував нічого подібного. І думаю, що вже не відчую, допоки знову не повернуся до світла», — розповів Рей.

Він додав, що вже наближався до цього світла, коли його батько увірвався до кімнати і підняв тіло сина з підлоги. Наступне, що пам’ятає Рей, — як опинився внизу, де лікарі боролися за його життя.

Пожежа не була єдиним разом, коли чоловік пережив щось подібне. Згодом, працюючи в Нью-Йорку, Рей уникнув розстрілу, адже йому начебто «показали» шлях до безпеки.

Пізніше чоловік звернувся до медіума, пройшов навчання як метафізичний консультант і написав книгу «Атеїст і потойбіччя — автобіографія: правдива історія натхнення, трансформації та прагнення до просвітлення».

Нагадаємо, раніше канадська медсестра Джулія Еванс розповіла, як пережила клінічну смерть після алергічної реакції на пилок лілій. Жінка сказала, що її серце зупинилося, а потім вона відчула себе в місці, де панували любов і спокій.