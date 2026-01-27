Чоловік пережив клінічну смерть та шокував розповіддю з "того світу": що він там побачив

Смерть / © Freepik

Тема того, що відбувається з людською свідомістю після зупинки серця, залишається однією з найбільших загадок людства. Нещодавно чоловік, який пережив клінічну смерть та був успішно реанімований лікарями, поділився детальним описом своїх відчуттів.

Його історія викликала жваве обговорення, адже автор — не просто пацієнт, а й сам працює у сфері охорони здоров’я та наукових розробок.

Чоловік розповів, що був оголошеним мертвим протягом кількох хвилин, перш ніж його вдалося повернути до життя та підключити до апарату життєзабезпечення. Попри те, що його тіло проходило через важкі фізичні випробування, його свідомість перебувала у стані спокою.

«Я не відчував абсолютно ніякого болю. Я навіть почувався комфортно, попри те, що моє тіло відчайдушно боролося з усіма фізичними труднощами», — поділився він.

Автор згадує неприємні фізіологічні моменти, такі як блювота та аспірація (потрапляння вмісту шлунка в легені) під час інтубації, але наголошує: біль був відсутній.

Що він побачив

Найбільш вражаючою частиною його досвіду став так званий «внетелесний досвід». Перебуваючи у стані клінічної смерті, він продовжував сприймати навколишню реальність, але не міг на неї вплинути.

«Я досі пам’ятаю розмови моєї родини в реанімації. Але як би мені не хотілося відповісти їм або навіть поспілкуватися з ними, я не міг. У цьому і полягала вся дивина ситуації», — згадує чоловік.

У момент, коли межа між життям і смертю стала найбільш тонкою, чоловік побачив свою бабусю, яка померла ще у 2004 році. За його словами, вона звернулася до нього з коротким, але важливим посланням.

«Повернися. Мій час тут тільки починається», — сказала вона йому.

Одразу після цього видіння чоловік відчув різке повернення у реальність: «Я відчув, як трубки вислизнули з моїх легень, і почув, як медсестри кричать моє ім’я».

Що це було? Галюцинація чи реальність?

Як людина науки, яка займається дослідженнями та вивчає квантову фізику, автор намагався знайти раціональне пояснення побаченому. Він припускав, що образ бабусі міг бути наслідком дії медикаментів або гіпоксії мозку.

Проте, проаналізувавши свої відчуття, він дійшов висновку, що це було щось більше, ніж просто гра розуму.

«Іноді я розмірковую сам із собою, запитуючи, чи не було це просто наслідком дії ліків. Однак щоразу, коли я думаю про це, я приходжу до висновку. Це дійсно була вона», — підсумував медик.

