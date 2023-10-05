Чоловік під час освідчення епічно гепнувся з каменя у море – відео

Це мало бути романтично.

Чоловік вирішив організувати своїй коханий романтичне освідчення, але сам його і зіпсував.

Він запросив обраницю до моря, відвів її на великий камінь та приготувався вже стати на одне коліно. У якусь мить хлопець вирішив відійти трішки далі та у найвідповідальніший момент підсковзнувся і впав у море.

Поки він сповзав, лежачи на животі, окуляри з його обличчя злетіли, а каблучка вилетіла з руки та пішла у вільне плавання. Майбутня дружина розгубилася і швидко схопила окуляри.

Курйозне відео опублікували в Instagram.

Чим усе закінчилося та чи знайшов герой каблучку – залишається загадкою.

Втім, епічна подія насмішила користувачів Мережі. У коментарях вони залишили тисячі повідомлень.

Це знак!!! Біжи, хлопче…

Краще послухай, що Бог намагається тобі сказати!

"Господи, якщо вона не та, просто дай мені знак"

Як вона схопила його сонцезахисні окуляри замість руки

Шалене життя

Нагадаємо, дослідники виявили, що пари, які познайомилися онлайн, менш щасливі в шлюбі. Експерти опитали 923 людей.

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