Чоловік під час освідчення епічно гепнувся з каменя у море – відео

Це мало бути романтично.
Чоловік вирішив організувати своїй коханий романтичне освідчення, але сам його і зіпсував.
Він запросив обраницю до моря, відвів її на великий камінь та приготувався вже стати на одне коліно. У якусь мить хлопець вирішив відійти трішки далі та у найвідповідальніший момент підсковзнувся і впав у море.
Поки він сповзав, лежачи на животі, окуляри з його обличчя злетіли, а каблучка вилетіла з руки та пішла у вільне плавання. Майбутня дружина розгубилася і швидко схопила окуляри.
Курйозне відео опублікували в Instagram.
Чим усе закінчилося та чи знайшов герой каблучку – залишається загадкою.
Втім, епічна подія насмішила користувачів Мережі. У коментарях вони залишили тисячі повідомлень.
- Це знак!!! Біжи, хлопче…
- Краще послухай, що Бог намагається тобі сказати!
- "Господи, якщо вона не та, просто дай мені знак"
- Як вона схопила його сонцезахисні окуляри замість руки
- Шалене життя
Нагадаємо, дослідники виявили, що пари, які познайомилися онлайн, менш щасливі в шлюбі. Експерти опитали 923 людей.
Читайте також: