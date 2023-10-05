Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Чоловік під час освідчення епічно гепнувся з каменя у море – відео

Чоловік під час освідчення епічно гепнувся з каменя у море – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
452
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловік під час освідчення епічно гепнувся з каменя у море – відео

Чоловік під час освідчення епічно впав у море / Фото: скриншот з відео

Це мало бути романтично.

Чоловік вирішив організувати своїй коханий романтичне освідчення, але сам його і зіпсував.

Він запросив обраницю до моря, відвів її на великий камінь та приготувався вже стати на одне коліно. У якусь мить хлопець вирішив відійти трішки далі та у найвідповідальніший момент підсковзнувся і впав у море.

Поки він сповзав, лежачи на животі, окуляри з його обличчя злетіли, а каблучка вилетіла з руки та пішла у вільне плавання. Майбутня дружина розгубилася і швидко схопила окуляри.

Курйозне відео опублікували в Instagram.

Чим усе закінчилося та чи знайшов герой каблучку – залишається загадкою.

Втім, епічна подія насмішила користувачів Мережі. У коментарях вони залишили тисячі повідомлень.

  • Це знак!!! Біжи, хлопче…
  • Краще послухай, що Бог намагається тобі сказати!
  • "Господи, якщо вона не та, просто дай мені знак"
  • Як вона схопила його сонцезахисні окуляри замість руки
  • Шалене життя

Нагадаємо, дослідники виявили, що пари, які познайомилися онлайн, менш щасливі в шлюбі. Експерти опитали 923 людей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
452
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація