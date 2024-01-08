Чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів: чому він не розбагатів (фото)

Чоловік дарма подумав, що на нього чекає щасливий вихід на пенсію, коли натрапив на колосальну суму у банках Nesquik у стінах свого нового будинку.

Про це пише Daily Star.

Тоньо Піньєро придбав дім у Галісії, Іспанія, та зайнявся ремонтом. Усередині він виявив шість контейнерів, переповнених грішми. Це були дев'ять мільйонів іспанських песет.

Тоньо Піньєро / Фото: AGENCIA ATLAS / EFE

Натхнений несподіваним успіхом, Тоньо гаряче прагнув обміняти кошти на придатну для використання валюту. Він розраховував отримати близько 55 тисяч євро. Однак його хвилювання незабаром змінилося розчаруванням. Валюту вивели з обігу понад 20 років тому, 2002-го, що зробило її застарілою та такою, що не підлягає обміну.

Тоньо Піньєро / Фото: AGENCIA ATLAS / EFE

Говорячи про знахідку, Тоньо поділився розмовою із представником банку: "Я зателефонував їм, але вони сказали мені, що це більше неможливо".

Будівельник із Валенсії сказав, що збереже деякі купюри на згадку про свою чудову знахідку.

Нагадаємо, "найунікальніший" аеропорт у світі, побудований на штучному острові, тоне в морі. Він уже опустився на 11 метрів.

Читайте також: