Чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів: чому він не розбагатів (фото)

На нього чекав неприємний сюрприз.
Чоловік дарма подумав, що на нього чекає щасливий вихід на пенсію, коли натрапив на колосальну суму у банках Nesquik у стінах свого нового будинку.
Про це пише Daily Star.
Тоньо Піньєро придбав дім у Галісії, Іспанія, та зайнявся ремонтом. Усередині він виявив шість контейнерів, переповнених грішми. Це були дев'ять мільйонів іспанських песет.
Натхнений несподіваним успіхом, Тоньо гаряче прагнув обміняти кошти на придатну для використання валюту. Він розраховував отримати близько 55 тисяч євро. Однак його хвилювання незабаром змінилося розчаруванням. Валюту вивели з обігу понад 20 років тому, 2002-го, що зробило її застарілою та такою, що не підлягає обміну.
Говорячи про знахідку, Тоньо поділився розмовою із представником банку: "Я зателефонував їм, але вони сказали мені, що це більше неможливо".
Будівельник із Валенсії сказав, що збереже деякі купюри на згадку про свою чудову знахідку.
Нагадаємо, "найунікальніший" аеропорт у світі, побудований на штучному острові, тоне в морі. Він уже опустився на 11 метрів.
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