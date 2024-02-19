Чоловік під час розлучення зажадав від дружини повернути нирку

Лікарі сказали, що це просто неможливо.

Чоловік, який невдовзі мав розлучитися, попросив дружину повернути досить незвичайний подарунок – нирку.

Про це пише Daily Star.

Доктор Річард Батіста вирішив не йти звичайним шляхом: просити будинок чи інше майно у зв'язку з розлученням, а натомість вирішив отримати трохи більше від своєї колишньої ще 2009 року.

Він і Донелл одружилися 1990 року, і у них народилося троє дітей, але він стверджував, що проблеми у шлюбі виникли після того, як проблеми зі здоров'ям його дружини досягли апогею.

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2001 року він ухвалив доленосне рішення, люб'язно пожертвувавши одну зі своїх нирок дружині після того, як вона, на жаль, перенесла дві невдалі трансплантації.

Тоді він сказав: "Моїм головним пріоритетом було врятувати їй життя. Другим бонусом було змінити шлюб".

Попри те, що їй вдалося врятувати життя, через чотири роки Донелл подала на розлучення, на превелике розчарування доктора Батісти.

Звинувативши її у романі, він гнівно відповів, вимагаючи, щоб вона або повернула йому нирку, або заплатила колосальні 1,5 мільйона доларів.

Попри його дивну вимогу, медичні експерти погодилися, що для Донелл зовсім неможливо буде пройти операцію з видалення нирки.

Фахівець з медичної етики Роберт Вітч сказав: "Тепер це її нирка і видалення нирки означатиме, що їй доведеться бути на діалізі, інакше це вб'є її".

Не дивно, що жодної з вимог доктора Батісти не було задоволено, і Верховний суд округу Нассау своїм рішенням на 10 сторінках відхилив його прохання.

Суддя Джеффрі Гроб заявив: "Спроби відповідача домогтися і отримати грошову компенсацію не лише суперечать встановленим законом розпорядженням, а й загрожує відповідачу кримінальним переслідуванням".

Нагадаємо, жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не приймав душ і рідко чистив зуби. Також він міг п'ять днів поспіль не міняти одяг.

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