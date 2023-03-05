Чоловік під час сексу хотів вразити кохану і випадково помер: що сталось 

В Індії 41-річний чоловік хотів вразити кохану під час сексу та випадково помер. Виявилось, що він прийняв вдвічі більшу дозу віагри, ніж це дозволено робити.

Про це пише dailymail.co.uk.

41-річний чоловік в Індії орендував номер в готелі та усамітнився там з жінкою. Для того, щоб "ніч пристрасті" пройшла вдало, чоловік випив вдвічі більшу дозу віагри. Наступного ранку йому стало зле, проте він переконав свою кохану не викликати медиків. Згодом лікарі все ж приїхали, проте коханець помер.

Слідство встановило, що чоловік прийняв велику дозу віагри та до того ж був нетверезий. Через це в нього стався інсульт.

Доктор Джей Нараян Пандіт з кафедри судової медицини Всеіндійського інституту медичних наук сказав, що посмертне сканування виявило 300-грамовий згусток крові в тілі покійного. У нього також не було рецепту на віагру. Медики попереджають чоловіків, що препаратом для симулювання потенції не варто зловживати, оскільки він має катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, чоловік займався сексом із дружиною через суперечку із сусідкою за місце для паркування.

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