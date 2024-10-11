Чоловік підкорив вершину Евересту, не виходячи з власного будинку: як йому це вдалося (відео)

Він фінішував майже через 23 години.

Мешканець Лас-Вегаса, США, витратив майже 23 години, піднімаючись і спускаючись сходами у своєму будинку, щоб побити рекорд найшвидшого часу підіймання і спуску на висоту Евересту сходами.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Шон Гріслі мав піднятися і потім спуститися на відстань 8 849 м сходами у своєму будинку, щоб зрівнятися з висотою найвищої гори у світі.

Він транслював свою спробу на YouTube, фінішувавши через 22 години, 57 хвилин і 2 секунди.

"Я вирішив побити цей рекорд, тому що ніхто не робив цього раніше, принаймні, з рівня моря", - сказав Гріслі. "Я хотів зібрати гроші на запобігання самогубствам, тому вирішив об'єднати ці дві цілі в одну велику мету. Ми наближалися до кінця COVID-19, і у мене було багато психічних проблем і питань, тому ця благодійність дуже близька моєму серцю".

Під час спроби Гріслі додав декілька власних правил, зокрема, ніколи не торкатися перил на сходах, оскільки "на Евересті такого не буде".

Шон Гріслі / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, учні скинули сире яйце з висоти 25 метрів і воно не розбилося. Вони побили світовий рекорд.

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