Чоловік підкорив вершину Евересту, не виходячи з власного будинку: як йому це вдалося (відео)

Він фінішував майже через 23 години.
Мешканець Лас-Вегаса, США, витратив майже 23 години, піднімаючись і спускаючись сходами у своєму будинку, щоб побити рекорд найшвидшого часу підіймання і спуску на висоту Евересту сходами.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Шон Гріслі мав піднятися і потім спуститися на відстань 8 849 м сходами у своєму будинку, щоб зрівнятися з висотою найвищої гори у світі.
Він транслював свою спробу на YouTube, фінішувавши через 22 години, 57 хвилин і 2 секунди.
"Я вирішив побити цей рекорд, тому що ніхто не робив цього раніше, принаймні, з рівня моря", - сказав Гріслі. "Я хотів зібрати гроші на запобігання самогубствам, тому вирішив об'єднати ці дві цілі в одну велику мету. Ми наближалися до кінця COVID-19, і у мене було багато психічних проблем і питань, тому ця благодійність дуже близька моєму серцю".
Під час спроби Гріслі додав декілька власних правил, зокрема, ніколи не торкатися перил на сходах, оскільки "на Евересті такого не буде".
Нагадаємо, учні скинули сире яйце з висоти 25 метрів і воно не розбилося. Вони побили світовий рекорд.
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