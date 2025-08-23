- Дата публікації
Чоловік підпалив кафе через майонез: що сталося
Через банальну суперечку про майонез у Севільї ледве не згорів бар із відвідувачами.
У Севільї чоловік влаштував пожежу в кафе після того, як йому відмовили додати майонез до сендвіча.
Про це пише пише Metro.
Інцидент стався в середу ввечері у місті Лос-Паласіос-и-Вільяфранка. За словами власника закладу, чоловік двічі просив майонез, але офіціанти пояснили, що кухня не працює, а сендвічі подаються вже готовими.
«Спочатку один офіціант, а потім і другий, коли цей джентльмен вдруге попросив майонез, дали йому ту ж відповідь, що в барі немає кухні, сендвічі подаються вже приготовленими, а соусів у нас немає», — розповів власник кафе Хосе Антоніо Кабальєро.
Після цього відвідувач вирушив на заправку навпроти, купив бензин і повернувся в заклад. Він облив бар пальним і підпалив його.
Вогонь спалахнув миттєво, змусивши клієнтів, серед яких були діти та літні люди, що тікали з приміщення. Палій під час інциденту отримав опік руки.
«У цей момент він попрямував у гараж навпроти, повернувся до бару з пляшкою в руці, в якій, як ми пізніше виявили, був бензин, і спитав першого офіціанта: „Ви впевнені, що там немає майонезу?“, не давши йому часу відповісти», — додав Кабальєро.
Поліція швидко прибула на місце, затримала чоловіка та доправила його до лікарні. Наразі він перебуває під вартою і незабаром постає перед судом.
