Чоловік підпалив кафе через майонез: що сталося

Вогонь / © pixabay.com

Реклама

У Севільї чоловік влаштував пожежу в кафе після того, як йому відмовили додати майонез до сендвіча.

Про це пише пише Metro.

Інцидент стався в середу ввечері у місті Лос-Паласіос-и-Вільяфранка. За словами власника закладу, чоловік двічі просив майонез, але офіціанти пояснили, що кухня не працює, а сендвічі подаються вже готовими.

Реклама

«Спочатку один офіціант, а потім і другий, коли цей джентльмен вдруге попросив майонез, дали йому ту ж відповідь, що в барі немає кухні, сендвічі подаються вже приготовленими, а соусів у нас немає», — розповів власник кафе Хосе Антоніо Кабальєро.

Після цього відвідувач вирушив на заправку навпроти, купив бензин і повернувся в заклад. Він облив бар пальним і підпалив його.

Вогонь спалахнув миттєво, змусивши клієнтів, серед яких були діти та літні люди, що тікали з приміщення. Палій під час інциденту отримав опік руки.

«У цей момент він попрямував у гараж навпроти, повернувся до бару з пляшкою в руці, в якій, як ми пізніше виявили, був бензин, і спитав першого офіціанта: „Ви впевнені, що там немає майонезу?“, не давши йому часу відповісти», — додав Кабальєро.

Реклама

Поліція швидко прибула на місце, затримала чоловіка та доправила його до лікарні. Наразі він перебуває під вартою і незабаром постає перед судом.

Нагадаємо, у Бостоні з терміналу міжнародного аеропорту Логан вивели чоловіка, який роздягнувся догола просто перед пасажирами, що чекали на свій рейс. Подія шокувала очевидців і миттєво стала вірусною у соцмережах.

Інцидент стався в терміналі C: спершу чоловік залишився лише у червоних боксерах, виконував дивні рухи на підлозі, а згодом зняв і спідню білизну, стоячи голим перед натовпом.

Відео моменту швидко поширилося в інтернеті. На записі видно, як він лежить на підлозі, підіймається навкарачки, знімає боксери, розводить руки та щось нерозбірливо промовляє.

Реклама

На місце події прибули поліцейські штату Массачусетс і затримали чоловіка, який на той момент знову був у спідній білизні. За публічну непристойність у Массачусетсі передбачено штраф або ув’язнення, однак поки невідомо, яке покарання на нього чекає.