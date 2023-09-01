Чоловік підсів на героїн у 19 років, але зміг одужати: фото до і після лікування

Чоловік, який пристрастився до героїну у 19 років, продемонстрував драматичну трансформацію після того, як став тверезим.

Про це пише Daily Star.

Каллан Мейс, якому зараз 32 роки, страждав на залежність протягом 10 років. Він розповів, що виріс у люблячій сім'ї і школярем був затятим противником наркотиків.

Однак Каллан вперше спробував канабіс у 16 років, щоб придушити негативні думки, спричинені його розладом ОКР, зокрема думки про самогубство. Марихуана припинила діяти, і він перейшов на кокаїн, перш ніж спробувати косяк з додаванням героїну на вечірці - і підсів.

"Після однієї затяжки все зникло – всі мої думки та почуття отримали відповідь. Відчуття вживання героїну було тим, чого я хотів все життя. Відтоді я зрозумів, що звик, і мені захотілося спробувати ще раз. Потім я перейшов від використання його раз на місяць, до кожні два тижня, щотижня, а потім до щоденного", - поділився він.

Каллан Мейс / Фото: SWNS

Він витратив сотні тисяч доларів на свою звичку, зображаючи з себе студента університету, який заблукав, якому потрібні гроші на таксі, перш ніж зайнятися крадіжкою випивки в магазинах для продажу.

Потім він почав красти телефони та гроші у друзів, щоб фінансувати свою звичку. У 20 років його засудили за крадіжку в магазині.

Каллан Мейс / Фото: SWNS

У серпні 2020 року, у віці 28 років, після того, як його в 12-й раз заарештували за крадіжку в магазині, він був доставлений до лікарні з пневмонією та сепсисом через постійне зловживання наркотиків.

"Мені запропонували пройти метадоновий курс або дати новий препарат, який використовується для припинення залежності від наркотиків. До цього я приймав метадон, і зловживав ним, це був просто ще один привід, щоб отримати кайф або прийняти його на додаток до іншого наркотику, я не став би використовувати його, щоб очиститися. Я знав, що якби я обрав метадоновий сценарій, я не став би нічого змінювати, тому ризикнув із іншим препаратом. У лікарні я пообіцяв собі, що ніколи більше не вживатиму цих наркотиків – я вилікуюсь. Я не хотів померти наркоманом", – сказав він.

Каллану виповнилося 29 років у лікарні, і його виписали, де він провів місяць у ліжку, перш ніж повністю одужав.

Каллан Мейс / Фото: SWNS

Зараз, через 36 місяців, він чистий, знайшов кохання з дівчиною на ім'я Клара і працює наставником, який підтримує наркоманів, де він веде щотижневий подкаст, присвячений таким питанням, як психічне здоров'я та особистісний ріст.

Каллан Мейс з коханою / Фото: SWNS

Каллан Мейс / Фото: SWNS

Нагадаємо, "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав себе невпізнанного 10 років тому. Він поділився знімком, де постав 25-річний.

Читайте також: